阿里巴巴擬發行優先無抵押債券。外媒援引銷售文件指出，阿里4日公布，此次美元債券分4個券種，發行額不超過50億美元，已開始接受認購。
路透報導，阿里巴巴50億美元債的初步定價，其中10年期債券的定價，為10年期美債溢價130個基點，20年期債券的定價為20年期美債溢價140個基點。除了10年期和20年期債券之外，還有30年期和40年期債券。知情人士透露，最終定價預期將於4日稍晚確定。
報導稱，在阿里巴巴創辦人馬雲的商業帝國面臨大陸監管壓力之際，投資者對這次發債的反應將檢驗對阿里的信心。
香港信報引述知情人士分析，目前的低利率環境有利於阿里巴巴發債，目前阿里的現金流大多來自大陸，長遠來看，隨著該集團推進全球化戰略，募集離岸資金有助於增強其在戰略實施與營運上的靈活性。阿里希望透過發行可持續債券集資，進一步推進創新及可持續發展目標。
(工商 )
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