除夕腳步逼近，雖說防疫優先，外界也好奇衛福部長陳時中要怎麼過節。陳時中4日被記者問到時笑著說，「還沒想到！」但是擔心除夕夜在指揮中心待得太晚，「太太會不高興！」但也擔心太早回家「被臨時call回指揮中心」。

至於春節期間，部分國人紛紛減少、取消出遊行程，讓觀光業者叫苦連天，是否規劃到外縣市走走、出遊呢？陳時中回應，沒有特別排出去旅遊的行程，不過應該會排考察行程，例如醫院、集中檢疫所等地點。

(工商 )