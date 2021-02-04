除夕夜怎麼過？陳時中透露有2煩惱 15:082021/02/04 工商 郭建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖為衛福部長陳時中。(圖／本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 除夕腳步逼近，雖說防疫優先，外界也好奇衛福部長陳時中要怎麼過節。陳時中4日被記者問到時笑著說，「還沒想到！」但是擔心除夕夜在指揮中心待得太晚，「太太會不高興！」但也擔心太早回家「被臨時call回指揮中心」。 至於春節期間，部分國人紛紛減少、取消出遊行程，讓觀光業者叫苦連天，是否規劃到外縣市走走、出遊呢？陳時中回應，沒有特別排出去旅遊的行程，不過應該會排考察行程，例如醫院、集中檢疫所等地點。 油汙碗盤怎麼洗最乾淨？主婦一面倒齊推它：省時又天然 找醫師男友陪睡下場出爐 居檢女送集中所隔離 (工商 ) #衛福部長 #陳時中 #擔心 #指揮中心 #出遊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃醫清零計畫已採1186人 初步結果出爐 14:192021/02/04 生活 中職新球季開打 澄清湖球場有28場比賽 16:242021/02/04 體育 6月可打疫苗 陳時中揭開放出國4大關鍵 14:172021/02/04 生活 印尼盼移工解封 勞動部要核實檢測 04:102021/02/04 生活新聞 我國能拿到多少COVAX疫苗？陳時中這樣說 14:372021/02/04 生活 不必幫陳時中圓謊 04:102021/02/04 時論廣場 台灣採購多3家 嬌生、默克、諾瓦瓦克斯 04:102021/02/04 焦點要聞 為何延後開學四天？李秉穎猜測真正原因 14:492021/02/04 生活 何時可出國旅遊？陳時中：若都在控制內 第四季可以期待 15:032021/02/04 生活 疑視線死角 女駕小貨車遭迴轉車碰撞翻覆 15:392021/02/04 社會 等美國打完疫苗 柯文哲：差不多6月前後到台灣來 15:482021/02/04 政治 生活熱門新聞 過年天氣出爐 小年夜起全台大雨 2波變天 - 生活 華盛頓郵報稱台不願用「敵國」疫苗 陳時中7字回應 - 生活 有疫苗了！指揮中心證實最多130萬劑 6月底前到貨 - 生活 東部0確診破功？台東衛生局說溜嘴曝案916身分 陳時中回6字 - 生活 小番茄該選圓的還是尖的？內行曝：甜不甜看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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