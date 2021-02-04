塑膠射出大廠台翰精密（1336）今日公布2021年1月合併營收新台幣1.76億元，較2020年12月營收微幅成長，較2020年同期則成長8.36％。

台翰表示，受惠於旗下印表機/事務機塑膠射出成形產品的出貨表現暢旺，貢獻公司東南亞兩大生產基地之產能利用率平均站穩7至8成以上的水準，加上去年同期為農曆新年長假、工作天數較少而營收基期低，使得越南廠單廠的1月營運表現回到正常水準，是推進台翰1月整體營收仍有1.75億元以上的重要關鍵。

台翰進一步表示，目前公司整體營收約八成的比重主要是來自於印表機/事務機業務，台翰業務團隊除了持續配合主要全球多功能事務機/印表機客戶之成長策略、在地化生產之需求，深化單一客戶新機款合作開發的滲透率，創造東南亞生產基地保持良好的產能利用率表現外，亦同時擴張於不同產業之業務接單範疇，具體成果已逐步展現在多元產品包括機車、消費性電子、民生用品的保溫瓶與馬桶蓋等塑膠射出成形產品上，有助於分散台翰客戶產業集中度的風險，隨著非印表機/事務機的業務持續放大，將正面挹注台翰營運穩健成長動能。

展望2021年第一季，台翰維持審慎樂觀看法。雖第一季受到傳統農曆過年佳節、致使工作天數較少因素，將影響整體營收之成長力道，但公司仍對東南亞兩廠未來營運成長有信心，持續擴大東南亞市場的布局規劃，並以期後疫情時期持續趨動居家辦公、遠距教學等對於印表機/事務機的消費需求，進而拉升主要客戶的備貨力道、以及新舊產品汰換的腳步，加上持續執行產能製程優化、費用支出嚴控等重要策略，助力公司整體毛利率與獲利能力之精進。

(工商 )