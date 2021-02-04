快過年了，又是闔家團圓的日子，但仍有不少獨居長輩，無法感受，子女膝下承歡之樂，仁愛基金會今年募集了884份年菜，在過年前提供大里和霧峰地區弱勢獨居長輩一份豐盛的年菜，4日大里仁愛醫院長郭振華和員工代表，偕同仁愛基金會暨華山基金會共同參與發送年菜，讓長輩能夠感受年節氣氛和社會溫情。

郭振華上午領著員工，訪視76歲借助朋友家的林爺爺，他為了生活曾到越南工作，後來回來台灣就四處借住朋友家，去年七月初因攝護腺肥大導致排尿困難，經由華山基金會轉介至大里仁愛醫院門診醫療，郭振華一到先幫林爺爺量血壓，有過高現象，囑咐他要回醫院定時檢查，表示對於附近的獨居長者，大里仁愛醫院能就近並及時提供照護資源。

另一位74歲的張爺爺，獨自住在低矮平房，身體還很硬朗，還會自己去爬山，但就是獨居倍感寂寞，對於華山基金會帶著仁愛基金會人員來訪，很是高興。

由於新冠肺炎肆虐全球，許多大型活動和集會都被迫暫停，已在地服務12年的華山基金會大里站，仍秉持著服務三失長輩，維持每月定期訪視，並建構長輩在社區的安全網，也透過與大里仁愛醫院的長期合作，讓生病長輩能就近得到妥善的醫療照護，出院的長輩繼續有社區關懷及居家醫療的介入，能持續得到良好的照護及生活協助。

郭振華表示，藉由醫療與社區的結合除了能快速掌握個案現況，亦能提供最佳和及時的幫助，而仁愛基金會則提供病患經濟補助、協助個案及家屬處理因疾病造成之經濟困難、情緒沮喪、疾病適應、出院安置等問題。

仁愛基金會執行秘書許啟祥表示，基金會已第七年度連續捐助華山基金會「捐年菜，為老人送愛活動」，近三年更邀請醫院員工共相盛舉以小額捐款方式認購年菜，本年度共有508位員工熱血響應，共募集884份年菜，總金額為618,700元，在農曆過年前提供大里和霧峰地區弱勢獨居長輩一份豐盛的年菜。

(中時 )