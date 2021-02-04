第55屆NFL超級盃（Super Bowl LV）即將在台灣時間下週一（2/8）早上7點半登場，由43歲傳奇球星布雷迪（Tom Brady）領軍的坦帕灣海盜，對決25歲新世代天生好手馬霍姆斯（Patrick Mahomes）領軍的堪薩斯酋長，兩代明星四分衛的對決未演先轟動，絕對值得球迷調好鬧鐘，起個大早觀看精彩比賽。

本屆超級盃在可容納65,000名觀眾的坦帕灣詹姆斯球場舉行，但由於新冠疫情嚴峻，NFL官方宣布只開放25,000位球迷進場（上週公布為22,000人，日前上修多3,000人），入場的觀眾數字將寫下超級盃史上新低，不過官方準備了30,000個人型立牌放在觀眾席，務求讓這場全美矚目的體育盛事維持熱鬧氣氛。

除了入場觀眾創史上新低外，本屆超級盃還會改寫兩項紀錄，第一是海盜成為史上第一支在主場出賽的隊伍，超級盃的比賽場地都是早早決定，但從來沒有主場球隊能回家打超級盃，海盜去年以2季5,000萬美元薪資的合約從新英格蘭愛國者簽下已成自由身的布雷迪，立刻就領軍打進超級盃，這筆買賣怎麼看都划算。第二個紀錄還是和布雷迪有關，今年將是他個人第10次打超級盃，遠遠拋離兩位並列第2球員的6次，這個紀錄前無古人，短時間內恐怕也很難被改寫。

布雷迪贏過6枚冠軍戒指也是史上第一，這意味著他也有可能將此紀錄再推上另一個高峰。不過，文章開頭提到這是一場世代對決，當然不得不談到馬霍姆斯，2017年在第1輪第10順位被酋長挑中，馬霍姆斯2018年球季就成為球隊主力，以優異的表現帶領酋長打出12勝4負的美聯最佳戰績拿下例行賽MVP，但在美聯冠軍戰延長賽惜敗給最後的冠軍愛國者，也讓布雷迪以41歲成為史上最老的冠軍四分衛。記取教訓的馬霍姆斯2019年球季再帶領酋長勇闖季後賽，這次一口氣登上超級盃王座，馬霍姆斯也加冕超級盃MVP，成為史上奪得超級盃MVP最年輕的四分衛。

兩隊在本季例行賽第12輪曾經交鋒，海盜同樣有主場優勢，不過酋長來勢洶洶，馬霍姆斯第一節就以兩次精準長傳找到外接員希爾（Tyreek Hill）達陣成功，以17:0大幅領先，海盜第4節落後10:27時展開絕地大反攻，布雷迪同樣以兩次傳球給外接員艾文斯（Mike Evans）達陣回敬，但最終仍以3分之差落敗。

本屆的世代對決，美國媒體普遍看好酋長能衛冕成功，除了馬霍姆斯閱讀球賽和傳球的能力不輸布雷迪外，酋長有希爾和近端鋒凱爾西（Travis Kelce）兩個穩定的得分點，海盜除了艾文斯外，可能需要奇兵跳出來才有更大贏面。不過以布雷迪豐富的超級盃經驗，也並非沒有贏球機會，兩隊的比數可能咬得很緊，有不少媒體預測都在一個field goal（射門，3分）以內，因此酋長讓3.5分，推薦海盜受讓過盤。

(中時新聞網)