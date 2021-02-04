總統府資料照片

蓋亞那設台灣辦公室，蔡英文總統今天表示，上個月我們已經簽署設處協議，台灣辦公室也展開初期運作。透過設立辦公室，台灣要告訴世界，將深化和蓋亞那的雙邊合作，和中南美洲的經貿交流，尤其是會積極擴大和民主盟友的合作關係。

蔡英文在臉書表示，今天的熱搜關鍵字，是蓋亞那！南美洲的蓋亞那合作共和國，是聯繫加勒比海地區的重要窗口。今天外交部正式宣布，我們在蓋亞那設立了台灣辦公室（Taiwan Office）。

她說，過去蓋亞那跟台灣沒有官方往來，在外交人員努力下，上個月我們已經簽署設處協議，台灣辦公室也展開初期運作。

蔡英文強調，透過設立辦公室，台灣要告訴世界，台灣將深化和蓋亞那的雙邊合作，也會強化和中南美洲的經貿交流；台灣願意和世界交朋友，尤其是會積極擴大和民主盟友的合作關係！

從去年和索馬利蘭互設辦事處，到這次在蓋亞那設立辦公室，蔡英文指出，我們的外交人員，正在世界的各個角落，為台灣開拓出更寬廣的國際空間。「我要謝謝所有第一線外交人員的努力，就讓我們繼續走向世界，讓世界看見台灣的貢獻！」

(中時 )