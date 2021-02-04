32歲黃姓女警狂追通緝犯，同時呼叫線上警網圍捕。（吉安警分局提供／王志偉花蓮傳真）

跑了約200公尺，張姓通緝犯就逮。（吉安警分局提供／王志偉花蓮傳真）

張姓男子因毒品通緝，自以為疫情時期，戴上口罩就不易被認出，沒想到賊星該敗，路上碰上曾偵辦過他涉及傷害案的黃姓女警，女警試圖叫喊張男名字，張男一時心虛，拔腿就跑，追了約200公尺還是被銬回，張男氣喘吁吁：「這樣也被認出」！只好乖乖就擒。

吉安警分局表示，2月1日下午3點半，太昌派出所黃姓女警在吉安鄉建國路2段執行金融機構守望勤務中，突然看見一名張姓通緝犯迎面經過，雖然男子當時戴著口罩，但因為女警兩年前曾偵辦過他涉及的傷害案件，所以還是一眼就認出男子的面貌。

女警攔下加以盤查，同時通知線上巡邏警力前來支援，男子一開始佯裝配合，卻謊報他人身分資料意圖矇騙過關，經警方以行動警用電腦人臉辨識查詢比對，當場識破揭穿了他的詭計，男子見東窗事發又看見支援警力前來，轉身拔腿逃逸。

女警見狀在後拚命追捕，剛抵達的支援警力也馬上加入圍捕行列，雙方在人來人往街頭上演你追我跑的驚險畫面，男子看到巷子就鑽，遇上人群就閃，在跑了約200公尺後終究不敵優勢警力的包圍，當場被警方逮捕上銬帶回。

黃姓女警現年32歲，畢業執勤才4年，但工作巡邏、辦案都很機警，這次眼尖認出通緝犯，落實勤務表現被讚賞。

警方說，26歲的張姓男子，因在台中涉及毒品案，經法院審理判決確定後未到案，台中檢方於前年11月發布通緝，警方最後在完成相關詢問後將他遞解歸案。

(中時 )