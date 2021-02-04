英國變種病毒株入侵台灣，至今已有5人自英入境確診，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今表示，除了昨天死亡的70多歲英國籍男子案799外，其他4例已有3人於1月下旬出院，另1人雖是輕症，但因病毒檢驗還是陽性，目前還在住院中。

羅一鈞表示，截至目前國內確診染英國變異株B1.1.7的人分別為案791、792、793、799、804，除1例死亡、1例住院中，另外3例均已康復出院。

國內去年底遭英國變種病毒攻入，首例為案791、本國籍20多歲男性，去年2月至英國就學，去年12月22日返台，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告入境居家檢疫，12月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢並於12月28日確診，於去年12月23日英國旅遊史回溯採檢中，找出感染英國變種病毒。

至於感染英國變種病毒第二例為案792，為本國籍10多歲少年，去年12年27日在英國登機前體溫36.6度，下機時卻發燒到39度，28日確診，當時外界質疑少年是吃了退燒藥才登機，但指揮官陳時中認為登機日即發病日，少年應非刻意隱瞞。另案793英國籍30多歲男性，與發燒少年同班機，一樣是去年12月28日確診，兩人檢驗後都是感染英國變種病毒。

至於趕在我元旦鎖國前最後一個入境的英國變種病毒個案為案804，是英國籍30多歲男性，去年12月30日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，但自述12月28日起即有輕微鼻塞症狀，但自覺為英國天氣寒冷所致，12月31日採檢後確診。

(中時新聞網)