「雙宋CP」宋仲基、宋慧喬2019年6月閃電宣布離婚，結束1年8個月短命婚姻，宋仲基第一時間發表聲明，強調希望圓滿處理此事，「而不是互相指責」，對於外界傳言婆媳、生子問題主因均不回應。近日，宋仲基出席新片記者會，首度鬆口婚變當時心情，他覺得那時自己跟角色有一樣的心情，自暴自棄，跌到人生谷底。

宋仲基、宋慧喬2016年拍攝《太陽的後裔》結緣傳出假戲真做，兩人多次被傳到日本約會，但都不承認，2017年7月，雙宋發表聲明，宣布將在同年10月31日結婚，世紀婚禮引來許多祝福，連大陸影后章子怡都特地前往韓國祝福，未料兩年後，兩人就宣布離婚。

宋仲基、宋慧喬當年因《太陽的後裔》假戲真做。（圖／達志影像）

宋仲基當時聲明提到：「兩人都希望圓滿地完成離婚手續，而不是互相指責」，其他私生活部分不會再透露，宋慧喬則說：「離婚原因在於兩人個性差異，因雙方未能克服彼此的不同，最終不得已選擇離婚」，婚變消息曝光後，外界狂傳與生子、婆媳問題有關，更有傳言稱宋仲基和化妝師過從甚密，但宋仲基隻字未回應，還被外界拍到正式離婚生效當天去看舞台劇，似乎對觸礁的婚姻毫不留戀，也拒絕再談跟前妻有關話題。

宋仲基最近宣傳《勝利號》，承認當時心情跟角色一樣自暴自棄。（圖／翻攝自宋仲基貼吧官博）

宋仲基離婚不久，就投入《勝利號》的拍攝，因新冠肺炎疫情影響，電影終於將於今年上映，近日他和導演趙成熙和其他演員現身線上記者會，談到他所飾演的泰浩，宋仲基說：「第一次看劇本看泰浩這個角色時，第一時間想到的是『自暴自棄』這個詞，生活的一切都陷入谷底，感覺是沒什麼想法、停滯不前的角色」，「拍攝時，我實際的內心狀態其實和泰浩初期是有相似之處的」，首度分享離婚心情，引來粉絲轉發說：「堅強勇敢的宋仲基今後一定會幸福快樂」、「在那麼難的時候，你不但要投入拍攝，還充當全劇組的開心果，這內心得有多強大啊」、「看仲基的訪談真是享受。就算很難的問題也很好的回答了，並且感受到真心」。

(中時新聞網)