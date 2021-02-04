彰化縣已婚江姓男子與卻屢傳外遇風流韻事，正宮為掌控其行蹤，去年4月間偷偷在江男車上加裝GPS衛星定位追蹤器；江男發現後憤怒提告，彰化地院法官近日審結，認定江妻犯《刑法》「妨害秘密罪」之竊錄他人非公開活動罪，判處拘役參拾日，可易科罰金，仍可上訴。

根據判決書，40多歲的江男與妻子兩人結婚20年，育有1子1女，但2018年3月間開始分房睡，沒多久江妻竟發現丈夫手機中，有江男與劉姓女子親密合照，劉女比江男年長11歲，兩人對話竟互以老公、老婆，或寶貝相稱；當時江妻憤怒提告，獲判賠20萬元。

沒想到前年江男又與同公司的已婚的葉姓女作業員過從甚密，正宮去年3月間發現每逢周末丈夫就在外過夜，去年4月間偷偷在江男的汽車後保險桿下方之排氣管附近加裝GPS衛星定位追蹤器，暗自掌握江男行蹤。

葉姓小三最後甚至搬出夫家，在外租屋與江男同住，通姦除罪化後更幾乎公開出雙入對，宛如新婚夫妻，讓小三的丈夫氣得深夜找上門理論，還把躲在租屋處廁所裡的江男揪出來，2人在屋內扭打成一團。

去年4月19日晚間，正宮偕同女性友人出門找老公，最後發現江男與葉姓小三在中興新村暗處幽會；小三見正宮發現並找上2人，反而大言不慚，當場承認早就知道江男已婚，而且兩人也已經發生關係。

這段錄音最後成為小三丈夫提告的證據之一，法官判決江男與小三須連帶賠償小三丈夫46萬元。江男愈想愈不對，最後才赫然發現排氣管附近已經沒電的GPS追蹤器，反對妻子提告。彰化地院法官審理後認為江妻已觸犯刑法妨害秘密之竊錄他人非公開活動罪，作如上處刑。

(中時 )