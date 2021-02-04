【現場直播】翁立友陷雞排妹性騷疑雲 豬哥亮愛女力挺師兄

謝金晶、陳隨意、謝宜君及向蕙玲4日出席豪記唱片舉辦的賀年活動「牛年上菜迎好運」，他們同是翁立友的同門師弟妹，翁立友近日被捲進被鄭家純（雞排妹）指控性騷擾疑雲，但雙方連日來各說各話，謝金晶、向蕙玲、陳隨意、謝宜君異口同聲力挺翁立友，皆透過經紀人傳達關心。

謝金晶表示：「立友哥對家人朋友很關心，對師弟妹照顧有加，我們也都清楚他是非常棒的人，台上很敬業，不吝於分享經驗，是很善良，非常優秀的大哥，我百分之百相信他，所有的事情。」他們日前看到翁立友被爆出性騷擾雞排妹新聞，謝宜君當時心情驚嚇，「怎麼會有這種事情，不可能，我們百分之百相信他。」

向蕙玲回憶日前與翁立友拍新歌MV，透露翁立友在工作時互動都很害羞，「連導演都看不下去，認為我們要有一點互動，覺得他不敢直視我。」陳隨意則談到與翁立友是高中同學，相識20多年，陳隨意直言：「立友很珍惜羽毛，還會提醒我們公眾人物有一些小地方要注意，遇到這種事情都有看到新聞，相信他這幾天應該承受很大很大的壓力，這段時間讓他靜一靜，先不要打擾他，讓他沉澱一下，希望能有個圓滿的結果。」

(中時 )