《英雄聯盟》中國賽區(LPL)本周正在進行農曆春節假期前的最後1周賽事，本周賽事結束後，會暫時休兵約2周的時間，接著在2/22(一)繼續比賽。平常有在關注中國賽區的朋友，年終加薪靠自己，不妨就趁本周運彩架上LPL賽事正多的時候，加碼投注，有機會替自己的年終加薪，過個好新年。本周運彩誠意十足提供多場LPL賽事的單場投注，以下是其中4場單場賽事的簡評：

2/5(五) 17:00 LGD戰隊@TT戰隊  推薦不讓分－「TT戰隊」勝

TT戰隊(原DMO戰隊)目前戰績2勝4敗，聯賽排名第13；LGD戰隊目前戰績0勝5敗，至今1勝難求，聯賽排名第16。雖然成績都不理想，但觀察兩隊近幾場比賽的狀況，中路方面，TT戰隊的選手Twila表現略優於LGD戰隊的Uniboy；下路方面，TT戰隊的ADC選手SamD在先前對上V5戰隊的比賽，個人2局拿下8/4/21(擊殺數/被擊殺數/助攻數)的成績，狀況還算不錯，本次比賽預計在下路會對上本季陷入低潮的Kramer，SamD應該有機會打出一波小高潮。

2/5(五) 19:00 EDG戰隊@蘇寧易購  推薦不讓分－「EDG戰隊」勝

EDG戰隊目前戰績6勝0敗，以全勝之姿排名聯賽第1，下路ADC選手Viper近期火力全開，KDA值6.1(全ADC選手排名第4)、分均傷害571(全ADC選手排名第3)，在聯賽內都是相當高水準的表現，有Viper坐鎮下路，再加上輔助Meiko的支援，EDG戰隊本季應能穩坐LPL四王寶座。反觀蘇寧易購(SN)，上路Bin和打野SofM的狀況還是不理想，對上OMG戰隊或LGD戰隊等實力較弱的隊伍，或許還能取得勝利，但對上硬底子的EDG戰隊，要獲勝恐怕火力還差一些。

2/6(六) 19:00 趣加鳳凰@滔博電競  推薦不讓分－「滔博電競」勝

趣加鳳凰(FPX)目前戰績5勝1敗，聯賽排名第2，本季在Nuguri加入後，全隊表現顯得穩定許多，近日主力選手Tian因身體不適暫時離開賽場，自1/23起的比賽，打野位置改由二軍的BO上陣頂替，3場比賽下來，BO的表現不錯，再加上ADC選手Lwx的表現也相當給力，幫助FPX拿下3連勝。至於滔博電競(TES)，目前戰績3勝2敗，聯賽排名第7，雖然賽季初全隊遭遇亂流，表現有些「走鐘」，但經過幾場比賽的調整，1/31對上JDG的比賽，讓人感覺到TES的王者狀態終於回歸，比賽中TES的雙C組合火力全開，中路Knight個人2局拿下12/0/19、ADC選手JackyLove拿下12/3/22。整體來看，比賽勝負的關鍵要看TES雙C組合的發揮，雖然FPX本季的狀態一直都不錯，但TES的Knight及JackyLove若是能延續前場比賽的火力，相信即使是FPX也會招架不住。

2/7(日) 19:00 iG戰隊@皇族RNG  推薦不讓分－「皇族RNG」勝

iG戰隊目前戰績3勝3敗，聯賽排名第8，擁有LPL最頂尖的上路選手TheShy的iG戰隊，戰術上多倚賴打野選手與TheShy兩人在上路的配合來創造優勢並打開局面；去年還在二軍的打野選手XUN，過去在中國發展聯賽(LDL)也小有名氣，這場比賽的勝負關鍵，多半要看TheShy和XUN兩人的發揮程度。不過，從iG戰隊前場對上FPX的比賽來看，TheShy的狀態顯然不好，XUN和其他隊友的默契也有待加強。至於皇族RNG，目前戰績5勝1敗，聯賽排名第3，皇族RNG的雙C組合－中路Cryin及ADC選手GALA兩人火力全開，兩人的組合平均每局能拿下9.1個擊殺數，在聯賽中排名第2(僅次於TES的Knight及JackyLove組合)，是隊伍戰績名列前茅的重要原因。整體來看，iG戰隊的主力選手近況不甚理想，對上目前火力全開的皇族RNG，看好皇族RNG有機會拿下一勝。

(中時新聞網)