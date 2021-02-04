落實總統蔡英文的「0-6歲國家一起養」政策，教育部長潘文忠今表示，4年內（2021年到2024年）將再增加2至6歲（未滿）平價教保服務5.5萬個名額；教育部今年編列的學前教育經費是110億元，明年則高達502億元，將減輕家長的育兒負擔。

潘文忠表示，透過公共化（公幼及非營利幼兒園）的擴展及準公共（私幼和政府簽約）的推動，平價教保服務供應量至2020年已達36萬個，較2016年增加約18萬個名額。

潘文忠說，擴大公共化向為教育部的施政主軸，接下來4年內將再增加5.5萬個名額，只要地方政府願意加速加量，提前達成目標值，教育部將全力給予協助。2017-2020年增設公立幼兒園及非營利幼兒園1551班，累計已可提供約23萬個名額，供需比率已超過58％，希望2024年可達到7成以上。

針對就讀2至6歲（未滿）公共化及準公共幼兒園的幼兒，教育部將分兩階段再降低費用。現在就讀公幼、非營利、準公共幼兒園每月要繳2500元、3500元、4500元；今年8月起將減1000元，變成1500元、2500元、3500元；明年8月起再減500元，分別為1000元、2000元、3000元。此外，對於第二胎以上，有更多補助。

教育部撒幣推動平價教保服務，109年學前教育經費是340億元，到今年及明年則分別是390億元、502億元，有非常大的增幅，希望減輕家長的負擔，讓年輕人願意生小孩。

如果將衛福部和教育部的學前教育經費相加，2016年僅154億元，但到2021年達到557億元，2023年更高達850億元，在7年內，學期教育經費變成5.2倍，成長相當驚人。

(中時 )