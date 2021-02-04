男子田書旗在2015年到2019年成立奇歐私人財富管理團隊，以代為操作外匯期貨交易之投資吸金逾18億元，台灣高等法院依非法經營銀行業務罪判刑14年，判罰金1億元。可上訴。

田書旗與投資人約定保本投資方案，給付固定利潤予投資人，分潤折算年利率至少達24％。由其妻管理財務及調度資金，田書旗並提供推銷者高額獎金，使公司等人一同參與招攬不特定投資人投資以吸金，吸金規模達3億3385萬元。

另田男以法尼新創科技股份有限公司從事以太幣挖礦事業，並建立礦場，與投資人約定保本投資方案，給付固定利潤予投資人，分潤折算年利率至少達33％，最高至50％。由其妻黃淑霞管理財務及調度資金，吸金逾12億3078萬5千元。

田書旗還以投資易幣新創科技股份有限公司特別股，或投資雲豪斯餐廳、肆捨五入咖啡廳或「露以談茶」飲料店、「以太房」火鍋店等實體產業或外匯GP投資方案招攬不特定投資人投資以吸金，吸金規模達2億3770萬元。

(中時 )