雞排妹性騷擾疑雲越演越烈，對此，綠委吳思瑤也跳出來力挺雞排妹，痛批社會上還是存在一些「檢討受害者」的聲音，讓人不捨也氣憤。不過，吳思瑤的說法遭網友狠打臉，譏諷前總統府發言人丁允恭欺負女性，也沒看見妳們這麼多字，有網友更問，怎看待丁允恭事件。

對於雞排妹在主持工作時被客戶性騷擾事件，吳思瑤今（4日）在臉書發文表示，欽佩雞排妹勇敢揭發的善良及勇氣，並且決定把該場主持的收入都捐出去，「讓一個糟糕的壞事有個好結局」，但很遺憾，如同每一次的性騷擾或性傷害事件一般，社會上還是存在一些「檢討受害者」的聲音，讓人不捨也氣憤。

吳思瑤更表示，溫暖公理是台灣人不變的DNA，請大家一起給雞排妹鼓勵打氣。而身為國會議員，從體制面下手解決問題，抑止事件再發生並協助更多被害人，是她的職責及使命。吳思瑤強調，她今天和綠委范雲一起舉辦一場「反性騷擾」座談會，和政府相關部會齊聚，大家坦誠對話，共商如何提出防制性騷擾的解方。

不過，卻有網友並不領情，直接在貼文底下留言表示，「丁丁的事，也沒看妳們寫這麼多字」、「這個好笑，民進黨怎麼看待丁丁事件，民進黨男人欺負女性朋友不叫性騷擾」、「現在雞排妹事件變成一個羅生門，到底有沒有被騷擾也不是她說了算，法院都還沒有裁判，妳身為立委不應該下指導棋」、「真相未公布前不予置評，兩造各有說詞，到底要相信誰」、「檢討受害者？請問誰是受害者？誰是加害者？委員是法官？代表法律？還是老話一句，我們都不是當事人也不是法官，不該輕易選邊站，尤其是政治人物和有話語權易帶風向的公眾人物！訴諸司法才是正確道路，謝謝」。但也有網友感謝吳思瑤的發聲，直言「委員真用心辛苦了」！

(中時新聞網)