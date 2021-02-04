甫獲金球獎4項提名的電影《花漾女子》，擔綱女主角的凱莉墨里根（Carey Mulligan）曾獲得金球獎、奧斯卡最佳女主角獎等提名，這回再憑《花漾女子》挑戰金球獎影后寶座。該片導演兼編劇艾莫芮德芬諾欽點凱莉，來詮釋外表強悍內心脆弱復仇女「凱西」，「她詮釋強悍但脆弱的女主角能力無庸置疑，可呈現表面上冷淡，內在卻情緒洶湧，因悲痛而無法作為的模樣。」

導演表示：「在復仇驚悚片，甚至是浪漫喜劇裡的女主角，很容易流為典型角色，」芬諾表示，「但我要凱西貼近現實，就像我真的會認識的人一樣。所以凱西冷淡，喜怒不形於色，但又很搞笑、扭曲，而且自私。我也要她有吸引力，並且刻意讓人對她產生興趣。她就和很多女性一樣，知道如何在必要的時候表現出正常與迷人、性感的樣子。我要她有點像是個陷阱。」

「最近有很多關於女性取得主導權的電影，但都傾向超級暴力或超級性感，或是非常令人憂鬱。我想嘗試寫一部關於一般女性會怎麼在真實世界裡採取報復手段的電影，而且她們很少會拿起槍，而是會更詭異，更扭曲。」艾莫芮德芬諾在《花漾女子》中，同時借用浪漫喜劇和讓人心跳加速的驚悚片裡的最佳元素，打造一齣獨一無二、犀利聰明的黑色喜劇，遊走在爆笑和恐怖的剃刀邊緣，「我真的很想寫一部關於女性復仇的電影。」

《花漾女子》故事描述主角凱西（凱莉墨里根飾）是前途光明的年輕女性，直到一起神秘事件突然使她的未來脫離正軌。凱西的生活裡，沒有一件事是表面上看起來的那樣：她不懷好意，聰明狡猾，挑逗人心，在夜晚換上另一張臉，過著雙重生活。現在，一次意外的相遇將讓凱西在這個驚悚又超級精彩的故事裡，有機會糾正過去的錯誤。3月5日至7日搶先口碑場，12日全台正式上映。

(中時 )