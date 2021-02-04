友達(2409)今天召開法說會，2020年下半年繳出亮麗成績，董事長彭（又又）浪指出，雖然上半年仍須面臨缺工、缺料及台幣升值三個壓力挑戰，但TV及NB面板到上半年需求依舊強勁，加上面板產業結構性改善，接下來景氣正面期待。

彭（又又）浪指出，2020年突如其來疫情，打亂所有企業發展步調，造就新的生活型態，去年第2季後開始轉為供不應求，帶來史上最強漲價期，也讓友達全年獲利達到34億元，每股盈餘0.36元。

他指出，今年上半年面臨三個壓力，第一是匯率，台幣升值從去年第3季以來都有影響，上半年也會有匯率問題；其次是缺料，尤其是玻璃等重要材料，最近三大供應商工廠陸續出現問題，供給上有相當大的壓力；第三是缺工，大陸整體人力緊俏，但因為友達推動智慧製造，三年來人力從高峰減少7000人，目前已經降到3.8萬人，主要缺工會是發生在供應商，所以整個供應鏈缺工、缺料必須面對，惟友達與供應商有長期合作跟經驗，應該可以很容易滿足需要。

在供需上，彭（又又）浪表示，面板整體產業產生結構性改變，幫助產業中長期回歸健康跟理性。在需求面上，人民生活型態改變，很多在線上完成，讓PC成為必要工具，加上長時間待在家裡，娛樂需求增加，帶動更大尺寸跟更多台電視成為趨勢。根據統計，2020年終端電視小幅成長，但面積成長很大，接下來需求穩定成長。另一個就是NB，去年NB銷售成長超過2成，今年以客戶訂單來看，成長趨勢至少延續到上半年。另外，車用面板去年上半年有影響，但下半年已經回升，現階段車用面板需求熱度很高。

在供給方面，近年來大陸政府對面板產業補貼，造成一段時間供過於求，目前大陸整體產能超過60％，達到進口替代目標，又逢半導體大量需求下，資金排擠嚴重，政府對面板補助減少。此外，韓國同業關廠或轉其他用途，都讓整體面板產業回到理性，有了結構性的改善。

友達預期第1季受到工作天數減少、原物料供應緊俏，出貨面積減少5～9％，平均出貨單價增加5～9％，整體稼動率維持高檔。

(時報資訊)