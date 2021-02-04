原相(3227)今(4)日舉辦法人說明會，財務長羅美煒表示，展望第一季營收會比去年第四季減少約10%，但實際狀況還是要視晶圓、封測產能的，對於2021年，原相希望可以繼續維持成長，面對產品吃緊狀況，原相也會積極爭取，也會在產品上合理反映成本上漲。

展望今年第一季，財務長羅美煒表示，滑鼠營收在全球需求帶動下，有線、無線等TOG產品都持續穩定，有機會相較去年第四季小幅成長，而電競滑鼠需求也不錯，只是因為基期較高，故預計會相較去年第四季減少一些，但仍會相較去年第一季成長逾50%；遊戲機部分，反映季節性因素和工作天數減少，預估會有2成衰退，但相較去年同期會有個位數成長；其他產品部分，安防會和去年第四季持平，但會相較去年同期大幅成長，心率感測、掃地機器、穿戴等也均會和去年第四季差不多，至於TWS(無線藍芽耳機)，則因為產能吃緊，加上工作天數減少，預計會相較去年第四季有雙位數衰退，整體來說，原相估計首季營收會比去年第四季減少約10%，他也強調，因為晶圓、封測產能很緊，也有可能在變動。

就第一季營收占比來說，原相滑鼠營收占比預計會增加2~3%，遊戲機則會減少1~2%，其他產品占比約3成。

毛利率表現上，羅美煒表示，第一季毛利率會相較去年第四季減少一些，應該落在57%，和去年同期差不多，但是還是會受到產出的狀況影響，營業費用不會有太大費用，和去年第四季不會有變動，營業淨利率約落在22%。

原相去年在除滑鼠、遊戲機等產品外，其他產品也出現明顯成長，其中以OTS(光學追蹤感測)成長幅度最大，包括掃地機器人、安防產品的成長幅度都很大，至於TWS(無線藍芽耳機)也是有成長，但幅度沒有這麼大，去年已經推出有ANC(自動降噪)功能的新產品，在去年8~9月已經開始小量出貨，客戶評價不錯，今年會是TWS很重要的成長動能，看到Design In持續在增加，看好具ANC功能的TWS會是今年一個很大的成長動能；至於車用方面，原相也持續在耕耘，但比重現在不高。

展望2021年，羅美煒表示，看好宅經濟、AIoT趨勢下，電競滑鼠、TOG滑鼠、安防、掃地機器人等產品希望有不錯的成績，目前遊戲機客戶銷售表現也不差，但全年遊戲機貢獻主要還是要看客戶端得銷售，另外，新產品也希望有不錯成績，整年度業績來說，原相希望可以繼續維持成長。

全球晶圓產能大缺，羅美煒表示，原相會積極爭取更多產能，希望可以拿到足夠產能，原相主要是8吋、12吋，其中又以8吋居多，是否會受到車用市場晶圓產能調整影響，目前還需要觀察，晶圓、封測產能會是重要課題，目前觀察到短時間之內恐都不會緩解，若有其他的晶圓廠產能，原相也都會考慮，至於對客戶的漲價政策，原相會合理反映成本上漲，主要還是希望不要在毛利率上有太大影響。

(時報資訊)