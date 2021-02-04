傳聞拜登可能願意削弱刺激計劃規模，尾盤科技股賣壓湧現，費半收跌2.1%為殺盤重心，美股四大指數漲跌互見，亞股同樣步伐沉重難行，長假前市場獲利了結的賣壓重，周四大型權值股領跌下，台股開跌73.57點報15697.75點，開盤半小時下滑至15606.74點，大跌164.58點，月線、10日線一度告失，15600仍有撐，隨後跌幅略收斂，台積電領電子權值股回穩，上午十點過後一度翻紅，午後15700附近整理，量能明顯縮減，終場10日線和月線失而復得，台股收跌65.1點或0.41%，報15706.22點，成交金額2541.94億元。今日外資(不含外資自營商)賣超116.9734億元，投信買超3.7072億元，自營商買超0.5323億元，三大法人賣超112.73億元。

權值股多在平盤之下整理，傳蘋果將投資南韓起亞汽車(KIA)4兆韓元(約36億美元)為研發中的Apple Car建立生產設施，權王台積電(2330)開低一度達620元，下跌10元或1.58%，市值縮水2593億元，仍守住5日均線，盤中跌幅收斂在平盤上下游走，終場收跌0.48%至627元，市值16兆2583.49億元，以及瑞士信貸開出降評第一槍的鴻海(2317)也收跌2.15%至114元、股價最低摔下5日線。股王大立光(3008)收跌0.97%至3050元，聯電(2303)跌0.19%、聯發科(2454)跌0.42%，面板雙雄的友達(2409)轉盈卻走跌6.27%，群創(3481)也受不住跌勢、盤中翻黑收持平。其他權值股，僅台達電(2308)、南亞(1303)、國泰金(2882)、統一(1216)、和泰車(2207)、玉山金(2884)、統一超(2912)、研華(2395)、聯詠(3034)等仍紅通通外，廣達(2382)、瑞昱(2379)等皆黑漆漆。

電子股臉綠，由生醫、傳產執掌天下，宅配通(2642)年前旺季，甩尾衝高，收漲逾4%拉出長紅K線，偕同萬海(2615)、陽明(2609)、長榮(2603)等，推升類指收漲1.04%，成為上市類股漲幅之冠，生醫、觀光、汽車均有漲幅達0.5%以上表現，造紙、食品、玻陶、紡織之傳產亦逆勢撐盤，金融小跌0.15%，半導體、電子雙雙跌逾0.5%，跌幅最劇為其它電子、光電、橡膠、鋼鐵，分跌1.68%、1.26%、0.94%、0.91%。

其他類股中的美利達(9914)大漲逾3%超車巨大(9921)成為自行車新股王，加上億麗(2443)、復盛應用(6670)等助陣，其他類指收漲0.30%。半導體來看，多數IC設計漲多休憩，天鈺(4961)晶圓產能助長獲利，盤中觸及160.5元漲停，收漲逾7.53%，盛群(6202)同漲價題材衝鋒，以及光罩(2338)、景碩(3189)、十銓(4967)、穎崴(6515)等仍力挺多方，PA三雄的穩懋(3105)則因首季財報拉緊報、外資唱衰，股價重挫近9%，一度摔入383元跌停，三雄的宏捷科(8086)、全新(2455)也齊步下挫。而生醫族群挾著多樣題材逆勢揚升，高端疫苗(6547)研發中的新冠疫苗傳出好消息，高鎖135元漲停攀高價，亨泰光(6747)同步翻紅強勢漲停，台康生技(6589)、晶碩(6491)、國光生(4142)、亞諾法(4133)、寶齡富錦(1760)等表現也可圈可點。

高價股來論，千金股僅旭隼(6409)、亞德客-KY紅盤，其餘信驊(5274)、矽力-KY(6415)等均高檔滑落，多數高價股都是近期漲多股拉回修正，如富邦媒(8454)、鈊象(3293)、力旺(3529)、世芯-KY(3661)、國巨(2327)等都疲弱無力。而欣興(3037)又傳火警股價震盪，急速翻黑下挫；南電(8046)、旭隼(6409)拚入選MSCI成分股，則雙雙先吹漲風；友勁(6142)獲友訊參與私募衝刺美交換器市場、拉第二根漲停。而財報利多或展望佳個股，牧德(3563)、精測(6510)、安力-KY(5223)、亞德客-KY(1590)、氣立(4555)、新光鋼(2031)、吉茂(1587)、海悅(2348)、鮮活果汁-KY(1256)、國揚(2505)、南亞科(2408)、威剛(3260)、敦吉(2459)、和大(1536)、康舒(6282)、矽格(6257)、耕興(6146)、華宏(8240)、牧德(3563)、騰輝電子-KY(6672)、吉茂(1587)、宏碁(2353)、禾伸堂(3026)、亞矽(6113)、至上(8112)、台燿(6274)、立隆電(2472)等皆奏凱歌。

外資連2賣，周五2月5日封關後，台股將有11天休市，於2月17日才重新開市，春節長假漫漫，台灣疫情不安感，投資人觀望氣氛轉濃，則引發大盤調節賣壓，短線加權指數上攻不易，加上15800點以上高檔大量套牢區壓力重重，仍需時間與空間化解套牢賣壓，處於區間整理格局，因此15800~16000逢高宜適度減量，做好避險布局。法人建議，股價先行修正之標的，亦可望率先止跌反彈，因此，股價經修正且股價在低檔的業績股，建議可抱股過年。統一投顧則指出，建議慎防風險及持盈保泰，選股僅建議漲價概念股、工具機、腳踏車、高殖利率及防禦型類股。兆豐國際投顧也表示，預估台股周五封關前市場追價意願偏低，長假前大盤呈現盤整格局。

(時報資訊)