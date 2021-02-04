南投縣泰雅渡假村大年初一（12日）至初三（14日）舉辦「發呆大賽」，冠軍獨得8888元。（泰雅渡假村提供／黃立杰南投傳真）

發呆比賽來了，鎖定年節放鬆氣氛，南投縣泰雅渡假村，邀請遊客入園比賽「放空」。於大年初一12日至年初三14日連續三天舉辦「發呆大賽」，也是投縣難得出現的新穎活動，每場都會選出前3名和人氣王，冠軍還能奪得8888元獎金。

泰雅渡假村行銷企劃部經理李浩瑋說，疫情期間國人心情較緊繃，看準國旅民眾都想「鬆一下」，熱烈推出「發呆大賽」，要是呆得夠專心，最高獎金更達8888元，不用出力就有錢拿，為自己多賺一個大紅包。

「泰雅發呆大賽」將在年節登場，於每日下午舉辦1場，每場時間1小時，期間會使用專業儀器測量參賽者心跳；而為讓比賽更有鑑別度和趣味，民眾亦可發揮創意裝扮，主辦單位將派人搞笑或突發干擾，可看度十足，經統計分數選出前3名，並票選最佳人氣獎。

渡假村表示，發呆大賽免費參加，但民眾入園皆需購票。比賽採網路報名，也開放現場遞補，單日「發呆王」獎金8888元，亞軍6666元、季軍2222元；「人氣裝扮王」獎金5555元；春節期間還有「發呆好牛-新春好禮三重送」等優惠。報名連結點此：https://reurl.cc/Xejq33

此外，10至16日期間入園，門票特惠199元，住宿5折起。針對露營遊客，露營每帳1400元再贈4人門票；另28日前入園消費，單筆500元以上發票或收據，可至指定網頁登錄參加抽獎，最大獎是特斯拉1台，更多活動請上泰雅渡假村粉絲團查詢。

(中時 )