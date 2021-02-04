稽查員於中和區查獲棄置之收納櫃有銀行對帳單，經比對發現確實是該戶民眾所為。（新北市環保局提供／新北傳真）

環保局提醒，年關將近，春節前大掃除如要丟棄廢棄家具，請務必向清潔隊電話完成預約。（新北市環保局提供／新北傳真）

環保局必定追查隨意棄置廢棄物的源頭行為人，呼籲民眾切勿以身試法。（新北市環保局提供／新北傳真）

新北市環保局日前查獲三重某家具行司機，趁夜色昏暗亂丟廢棄沙發於路旁，全程被環保局架設監視器錄影蒐證，將依廢棄物清理法移送法辦，最重可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金；環保局強調，年關將近，短短2個月已查獲47件違規棄置垃圾案，提醒民眾要丟棄廢棄傢俱，務必向清潔隊電話預約。

三重區清潔隊日前在三重區雙園街一帶，查獲一名家具行送貨司機，趁夜間昏暗視線不佳，將廢棄沙發隨意棄置路旁的家具預約點；另外在碧華街的預約點，同樣有家具業者魚目混珠，將廢棄床墊、床架棄置混入民眾另案已完成預約的家具內，全程被稽查員事先掌握，並架設移動式監視器錄影蒐證，被依廢棄物清理法移送法辦。

環保局說明，民眾未經預約就亂丟的物品種類繁多，包含沙發、床墊、床架及桌椅櫃等，環保局會追查亂丟的源頭行為人，並據以告發處分；稽查員就曾在中和區的永貞路查獲收納櫃有銀行對帳單，經比對發現確實是該戶民眾所為，另外也查獲民眾趁機丟出家中裝潢拆解的木質隔板。

土城區清潔隊日前也在延安街一帶，發現有民眾未經預約逕行將大量的裝潢廢棄物棄置巷內的預約點，衍生車輛無法出入的交通問題，環保局皆依廢棄物清理法告發，最高開罰6000元。

更嚴重的，有業者未領有清除處理許可證，隨意棄置收來的垃圾包或家具，對環境影響重大，且有刑事責任，環保局蒐集相關證據後，將依廢棄物清理法第46條規定移請偵辦，依法可處1年以上5年以下有期徒刑。

環保局表示，年前垃圾量大，不肖業者鋌而走險，隨意棄置的機會增高，各區清潔隊除全面加強清運，亦於違規棄置熱區加強錄影及站崗取締防堵，另也透過FB社團及LINE群組通報掌相關資訊，並於第一時間前往查處。經統計今年農曆年前，環保局已查獲47件未預約即違規棄置案件。

環保局提醒，民眾可提前撥打廢棄大型家具免付費專線0800-010-857（鈴一鈴幫我清）預約清運，以利清潔隊於農曆年前完成，如果較晚預約的案件將安排年後清運；家中若有不須使用但外觀良好且功能正常的家具或家電，則可連絡環保局「幸福小站（專線：02-89520755）」，將安排專人到府收運媒合予弱勢家庭，詳情可至「幸福小站」官網查詢。

(中時 )