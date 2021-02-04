裕隆日產汽車（2227）為關懷年長者交通安全、支持社會公益並落實企業社會責任，與屏東縣政府一同合作推出「Sunny Sunny」MV，由網紅御用創作人羅凱老師操刀創作、馬來西亞知名音樂創作人車小僕合唱，搭配著名兒童舞團Woovely及Woolala俏皮熱舞，更邀請「我屏東、我驕傲」的屏東縣長潘孟安特別客串演出，除以輕鬆動感的旋律為長輩行的安全發聲外，亦結合屏東特色人文地景，讓影片變得活潑生動，於歲末年終提醒用路人一起關懷老人交通安全。

裕隆日產表示，「Sunny Sunny」MV透過童趣動感、琅琅上口的音樂歌舞表演，與屏東縣政府共同關懷老人交通安全，邀請全台灣用路人一同關心高齡長者行的安全，宣導各項交通規則的重要性，提醒汽機車駕駛人通過路口時減速慢行，禮讓行走速度較慢的長者，並藉由隨時關懷身邊長者、共同維護交通安全與秩序，來減少交通事故發生的次數，期盼能夠拋磚引玉，促使台灣交通環境更加和諧進步。

屏東縣長潘孟安指出，此為屏東縣首次與企業共同合作交通安全公益影片，除了交通安全宣導外，「Sunny Sunny」公益MV特別選在屏東知名景點拍攝，展現屏東城市美學，例如：充滿眷村故事與創意的「勝利星村」、屏東第一座以動物造型打造的「屏東勝利動物溜滑梯公園」，觀看MV同時，也能體驗國境之南的和煦陽光及熱情氛圍，更歡迎國人來到屏東，一起放慢腳步，感受「屏東，總是多一度」的獨特美景與人情味。

裕隆日產不遺餘力，長期投入社會公益活動，此次首度與屏東縣政府合作拍攝交通安全宣導公益MV，感謝屏東縣長潘孟安對NISSAN的熱情支持與肯定，裕隆日產一直以來十分關心交通安全議題，持續投入資源於交通安全關懷宣導，盼將交通安全的觀念深植於國人心中。本次活動除特別關注老人交通安全議題外，更希望透過「Sunny Sunny」公益MV與屏東縣政府一同推廣在地特色，走出疫情衝擊，讓國人更深入領略屏東的山海之美。

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