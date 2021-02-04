宜蘭縣政府因應各校延後開學，為免弱勢孩童在延後開學期間無餐可用，縣轄國中、小學貧困學生的「代餐券」延長發放至2月22日，以照顧弱勢家庭學童。

縣府教育處表示，「代餐券」原補助期間為1月21日起至2月17日，不含國定假日及例假日，共計15日，面額70元，領取後可至餐點業者處換取午餐，每天得換取一次。

教育處已通知學校，將原補助期間延長到2月22日，學校印製帶餐券後應立即通知家長領取，不會因延長寒假受到影響。

(中時 )