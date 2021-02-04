因應延後開學 宜縣代餐券延長發放 15:292021/02/04 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭縣政府因應各校延後開學，「代餐券」延長發放至2月22日。（宜蘭縣政府教育處提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣政府因應各校延後開學，為免弱勢孩童在延後開學期間無餐可用，縣轄國中、小學貧困學生的「代餐券」延長發放至2月22日，以照顧弱勢家庭學童。 縣府教育處表示，「代餐券」原補助期間為1月21日起至2月17日，不含國定假日及例假日，共計15日，面額70元，領取後可至餐點業者處換取午餐，每天得換取一次。 教育處已通知學校，將原補助期間延長到2月22日，學校印製帶餐券後應立即通知家長領取，不會因延長寒假受到影響。 擬加重書審與學測占比 取代面試實作 李秉穎質疑延後開學是來不及消毒 陳時中否認 (中時 ) #餐券 #延長 #延後開學 #期間 #2月 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 向心金流難查 檢方拚2個月結案 04:102021/02/04 社會新聞 延後開學引民怨 侯友宜：協助家長請照顧假 10:022021/02/04 政治 美延長與俄國核子軍控協議 盼避免軍備競賽 07:152021/02/04 國際 迫維吾爾脅台灣 美議員促取消北京主辦2022冬奧 12:282021/02/04 國際 疫情構成挑戰 世界經濟論壇年會改至8月舉行 07:202021/02/04 國際 搶春運財 共享汽機車動起來 04:102021/02/04 財經要聞 防疫過好年 康健人壽滿期金提前給付 14:472021/02/04 財經 寒假延長親子遊夯 宜蘭傳藝老爺「好?迌」早鳥享優惠 17:102021/02/04 生活 春節期間 國泰產險找「阿發」服務不打烊 11:002021/02/04 財經 為何延後開學四天？李秉穎猜測真正原因 14:492021/02/04 生活 季營收首破千億美元 貝佐斯將辭亞馬遜CEO 04:102021/02/04 財經要聞 寶島熱門新聞 戴上口罩也認得你 花蓮女警眼尖認出通緝犯當街逮人 - 寶島 全台唯二 新世代核磁共振儀進駐埔里基督教醫院 - 南投縣 建市80周年 宜蘭市復刻「真實不虛」 - 寶島 因應疫情 中市警方春安宣導走網路風 - 臺中市 花甲男孩作者楊富閔回鄉服役 在故鄉尋找創作靈感 - 臺南市 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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