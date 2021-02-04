新冠肺炎本土疫情升溫，新春期間多家宮廟停辦搶頭香、發送發財金，悠遊付與7家全台知名寺廟合力推出線上領取結緣發財金，不用出門、不必人擠人，民眾在大年初一早上9時起，就可透過悠遊付APP領到神明祝福的結緣發財金，每人限領2家寺廟發財金，每份發財金5元。台北市長柯文哲打趣說，雖然可線上領發財金，但疫情結束後還是要到廟裡還願。

悠遊付「台北犇紅包好神悠遊付」企畫第2彈，與松山慈祐宮、台灣省城隍廟、關渡宮、艋舺龍山寺、鹿港天后宮、北港朝天宮及台東玄武堂等7家廟宇，合作推出線上領發財金。

上周北市府與悠遊付推出市長柯文哲紅包，悠遊卡公司董事長陳亭如今表示，往年春節柯文哲會前往約20間宮廟各發放200個紅包，今年沒有出門發紅包就已送出近10萬個。

陳亭如指出，悠遊付不只結合生活，還要擁抱文化，每年民眾過年走春到各大廟宇祈求平安符、發財金，今年很多宮廟因防疫取消活動，邀請從南到北的寺廟推出線上領取結緣發財金。

她說，雖然是數位發送發財金，但所有的發財金都有經廟方過香爐，福氣沒有因此減少，7間宮廟各將發出4至6萬個發財金，總共將發出32萬個，每個5元，自大年初一早上9時起開放領取，每人可領2間寺廟的發財金。

悠遊卡公司指出，搶到結緣金後，存在悠遊付錢包中，還能額外獲得專屬籤詩，透過下載、分享功能將福氣與平安祝福和重要的家人與朋友分享。

台北市長柯文哲表示，感謝7大宮廟在疫情還很緊張的時候挺身而出、安定人心，一同祈求闔境平安，過去1年防疫北市是最前線，從國外回來居家檢疫14天，北市都是人數最多，一方面防疫，危機就是轉機，利用疫情進行政府數位轉型。

他說，新春台灣人傳統到廟裡拜拜、祈福，因為疫情關係宮廟把幾百年傳統取消，但還是要用科技方法維護，可到宮廟或在線上直接領取發財金，但在疫情結束還是要到廟裡還願，不要全部偷懶。

(中時 )