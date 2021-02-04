本土劇女神白家綺2018年帶著一對女兒，與小5歲的演員吳東諺結婚，夫妻育有兒子「小肚臍」，同時，白家綺也在去年報喜、宣布懷四寶女娃「小朵拉」，隨著白家綺孕肚進入35週，她也在臉書發文直呼：「進入水腫人也腫的階段」，但網友一看白家綺近照，卻全都傻眼了。

照片中，白家綺身穿藍色針織上衣、頭頂斜戴毛帽，不過白家綺卻發文直呼：「正式進入水腫人也腫的階段，好險小酒窩還在」，但其實白家綺除了臉蛋稍微圓潤外，她五官精緻、妝容氣質，白家綺顏值依舊俏麗，稱她是最美孕婦一點都不為過。

正式進入水腫人也腫的階段 好險小酒窩還在🙈🙈🙈 #天氣冷 #注意保暖 #小朵拉35週了🎀 由白家綺發佈於 2021年2月3日 星期三

女星夏宇禾留言讚白家綺：「姐的狀態好好，真的還是很美」，「小豬」黃沐妍則不禁反問：「還是很美哪裡腫」，女星華千涵也驚呼：「水腫也是這麼美」，網友也紛紛留言讚白家綺：「還是很漂亮的孕婦」、「感覺不出來有腫起來~看起來還是一樣美」、「氣色很好，更美了，聽說生女兒，媽媽會變漂亮喔！」、「不腫不腫 依然美麗如昔」。

36歲的白家綺因拍戲和小5歲的吳東諺擦出愛火，小倆口在2018年結婚，隨著兒子「小肚臍」在2019年出生後，白家綺也在去年報喜、宣布懷四寶女娃，現在白家綺孕肚35週，預產期在3月20日，白家綺目前已閉關待產，準備在下個月迎接女兒「小朵拉」，要和吳東諺幸福組成一家六口。

白家綺在去年金鐘獎上，以紅色禮服揭曉寶寶性別。（圖／本報系資料照片）

(中時新聞網)