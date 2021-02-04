台中市北屯區74號快速道路下環中路交流道旁，大型橋墩容易讓駕駛人產生視線障礙？1名駕駛小貨車的61歲陳姓婦人自環中東路直行，另1輛自小客車從自橋下迴轉道出來，2輛車發生碰撞，陳婦的小貨車因而翻車，無法自行脫困，經報警救出受困陳婦，

台中市警第五分局四平派出所指出，當天於15時39分行經74號快速道路橋下時，發現內側車道有2輛車輛的交通事故，其中1輛冷凍小貨車側翻橫躺在馬路上，員警見狀立即鳴笛前往救援並通報勤務指揮中心。

陳員抵達現場，從擋風玻璃中看見駕駛陳婦仍受困車艙內，先開啟警報警示後方來車以防2次車禍，並爬上貨車敲打車門喚醒駕駛，但車內遲遲未有回應。最後陳婦回神打開車門，大家合力將癱軟無力的女駕駛拉出車外。

陳婦向警方表示，當時她自環中東路直行，另1輛自橋下迴轉道出來的車輛未注意，導致2車發生碰撞，陳女所駕駛的小貨車因而翻車，無法自行脫困，所幸沒有其他外傷。

台中市警第五分局長林沐弘指出，高架橋的橋墩立於路中央有時候會影響行車視線，尤其準備轉彎的車輛，用路人必須慢慢切出並禮讓直行車輛先行才可轉彎，北屯區74號快速道路下環中路不僅有許多容易產生視線障礙的橋墩，並且連接許多交通要道，提醒用路人行經這些路段必須小心慢行，遵守交通規則，以免發生意外。

(中時 )