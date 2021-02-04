境外生權益小組今表示，收到一位來自巴基斯坦的境外生的求助，他與兩位同樣來自巴基斯坦的學生都被台灣的大學錄取，不惜貸款來台唸書。然而，因簽證煩絮、行政流程緩慢和今年初突然暫停的境外生入境政策，他們已滯留在杜拜四個月，陷入嚴重的經濟困頓處境中。

境外生權益小組說，今年1月1日以來突發性關閉邊界，停止境外生入境仍然造成了許多境外生的困擾。尤其是對於部分赴台行政手續繁雜的國家的學生而言，赴台唸書並非遞交文件、等待簽證核可這麼簡單。他們往往需要前往第三國申辦簽證，而在疫情下，大部分國家都採取關閉邊界的政策，這一點變得更加艱難。

境外生權益小組呼籲教育部針對此類型特殊境外生個案進行援助，盡可能提早讓他們入境唸書。同時，上一輪境外生返台時，也曾因為行政單位的延誤和錯漏，導致許多境外生要集體退訂機票、改簽，造成境外生的嚴重困擾。他們希望教育部可以對這位巴基斯坦同學儘快地給予協助的同時，也可以從這些案例中吸取經驗，優化回臺的行政作業程序，讓這種耽擱和延誤可以被避免。

針對巴基斯坦外籍生問題，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該生所屬學校元智大學也與駐外單位聯繫，教育部國際司也協助處理，並再透過外館了解學生情況，教育部已表明，會盡力幫忙。

教育部長潘文忠回應，去年秋天開始境外生都可以入境就學，今年1月1日起，因為國際疫情嚴峻，暫時境外生入境申請，教育部重新檢視後提出的入境外生入境專案，2月1日已獲中央流行疫情指揮中心通過，教育部近日就會發文給各大學，開始接受境外生入境申請。

對於巴基斯坦學生的個案，潘文忠表示，有待進一步瞭解，但教育部會請境管相關單位及元智大學（境外生申請所屬的學校）幫忙，讓這些學生盡快入境就學。

元智大學表示，去年7月22日疫情指揮中心同意部分外籍新生入境起便積極協助外籍生入境，但巴基斯坦為我外交部認列特定國家來台須提供簽證保證人方可辦理簽證，較他國學生程序上更加耗時，以致無法於10月前獲得來台簽證。

此批學生於11月獲得簽證後即與元智大學討論來台事宜，在考量課程安排（已過期中考時程）及居留相關事宜下，學校建議學生在簽證過期前於1月底來台，並完成檢疫後延後至下學期入學，此意見亦獲學生同意。

元智大學表示，12月中旬與該生多次就檢疫旅館問題做討論，但學生無法接受我國防疫旅館之價格，故無法核發入境許可。12月底疫情指揮中心隨即宣布1月暫緩外籍人士入境，該生遂無法按計畫於1月入台。元智將持續與我政府單位合作以利學生盡速來台。

(中時 )