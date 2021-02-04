好想出國啊！這是很多國人的心聲，裕元花園酒店趁勢推出「舌尖偽出國-法國美食之旅」，邀請民眾用舌尖感受法國當地美食，也藉機推廣國內旅遊風！

裕元花園酒店市場行銷部總監方雅玉表示，這次更重金禮聘法籍名廚Elias，推出現場現做的正宗比利時烈日鬆餅，有著「WAFFLE先生」之譽的法國主廚Elias親臨現場，供應最道地的比利時烈日鬆餅，口感比美式鬆餅或日式鬆餅紮實，表皮酥脆、內裡鬆軟，現烤尤其香味四溢。

溫莎咖啡廳自助百匯自2／4至2／28（農曆春節期間2／11至2／15不開放）推出的法國美食之旅，採用最具法國代表性的三樣食材-鮮食、奶油、葡萄酒，並由行政總主廚康志偉領軍，為民眾帶來一場感動味蕾的異國美食體驗。

溫莎咖啡廳主廚詹超然表示，在法國菜中，食材的新鮮度、產地是很重要的，法式料理強調食材的原味，藉由醬汁或是烹飪方法凸顯出食材天然的味道，是法國菜很重要的原則之一，「對我來說，法國美食是分享，是愛和對食材的尊重，我覺得法國是神眷顧的土地，身為廚師的我們，只能盡可能用最好的方式善用我們擁有的食材；我們必須盡可能的使食材最簡單、最純淨，才能去感受食材近乎根本的味道。」

疫情期間，裕元用法國經典名菜「勃根地紅酒燉牛肉」撫慰人心。方雅玉表示，紅酒燉牛肉是一道經典的法式家常料理，起源自法國紅酒產區勃根地，以紅酒熬燉牛肉，經過長時間細火慢燉後，醬汁愈發濃郁，牛肉、蔬菜也可達到入口即化的鬆軟，再搭配主廚自製的手工麵包，成為絕配美味。

另外，「諾曼第春蔬烤羊腿」吃來沒有腥騷味，肉質鮮嫩，令人驚豔；甜點的部分，裕元豪氣推出精緻法國甜點「國王派」，靈感來自法國新年的傳統，由千層酥加上杏仁奶油內餡烤製而成，讓民眾享受法國美食的同時，也能做自己的國王。

(工商 )