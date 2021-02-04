遠東商銀Bankee社群銀行積極發展數位金融，持續深化與新創合作，繼與BZNK必可企業募資、join遠寶智慧借貸平台合作後，再攜手PezzaLoan網路借貸媒合平台，打造全臺第一個P2P生態圈。

遠銀表示，這次Bankee將API介接在PezzaLoan P2B企業募資媒合平台，採用A2A（Account to Account）金流模式，提供企業、投資人金流代收（付）服務，為企業、民眾把關，使金流直接於出借人帳號和借款人帳號之間移轉，資金不經過P2P平台，避免平台不當使用資金之風險，遠銀Bankee社群銀行打造P2P生態圈實踐負責任創新。

遠銀Bankee社群銀行以BaaP、BaaS為核心，透過B2B2C、B2C2C，創建四大生態圈，即社群金融生態圈、遠東集團生態圈、人資金融生態圈及P2P生態圈。遠銀數位金融事業群副總經理戴松志指出，Bankee社群銀行以BaaS銀行即服務，嵌入式金融深耕不同場景，逐一實現特色生態圈。本身與每個特色生態圈互嵌相連，透過Bankee幫助生態圈與生態圈間相互促進聯合發展，最終將會形成獨一無二的Bankee生態圈。

遠銀強調，Bankee社群銀行扶植新創，提供新創夥伴，快速串接金融特許服務，整合會員及金流，並專注於會員的體驗及保護，目前上架於遠銀Bankee金融百貨的P2P生態圈，包含join遠寶智慧借貸平台、BZNK必可企業募資與PezzaLoan企業募資媒合平台，Bankee透過金流連結所有碎片場景，全力為客戶打造一次到位，更安全、友善、快速的數位金融服務。

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