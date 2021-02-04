曾國城、巴鈺4日主持衛視中文台《一袋女王》，他過年安排3禮拜年假，3月1日才開工，期間會到庹宗康家走春、與佩甄等星友聚餐，行程滿滿。他被問到翁立友與「雞排妹」鄭家純近日發生的性騷擾風波回應：「人家什麼事情，真正真實是什麼，我們不知道。」但他提問若跟性感女星互動，讚她青木瓜四物飲喝很多怎麼界定性騷擾？「不會聊天就不要出來賺錢」，不過他仍強調不清楚當天狀況，誰對誰錯不便評論。

至於外界質疑要電話一舉動，曾國城笑說：「要電話？如果我覺得你不錯，要電話很正常，或許下次可一起主持，要八字才奇怪吧。」他感嘆說：「他帥，覺得懂得欣賞我；他不帥，你在幹什麼？同樣一件事，這是主觀認知問題。」他認為現在的狀況，媒體也只能捕風捉影，他雖與翁立友認識，但沒特別聊過這部分。

而巴鈺第二胎預產期預計7月底，身形看起來仍舊非常纖細，她笑稱要工作到生之前，自己對手上兩節目真的充滿熱情。

(中時 )