日本股市在晶片相關類股領跌下，午盤後跌幅加大，打破日經欲連四日收紅美夢。不過，振奮市場的是，身兼電子與媒體巨擘索尼（Sony），因為第三季業績表現優異，故一度漲幅超過10％。日經225指數收28,341.95點，下跌304.55點，跌幅1.06%。東證股價指數收1,865.12點，下跌5.97點，跌幅0.32%。

索尼一度大漲超過10％，終場漲9.54%並創下2000年9月最高紀錄，是日經表現最好的一檔，因為4日樂觀宣布全年財測可望上修。

晶片相關股價現疲態，愛德萬測試(Advantest)跌3.94％，勝高(Sumco)與發那科(Fanuc)也分別走跌3.8％和3.26％。同時，東京威力科創(Tokyo Electron)也跌2.6%。

三菱日聯摩根士丹利證券（MJMorgan Stanley Securities）表示，現在是利多出盡，晶片族群在業績發表前的股價已提前反應過大漲了。之前因疫情被大賣的運輸類股現在是上漲的，但態勢能維持多久還是個問號，因為目前疫情看似沒有任何減弱現象。

運輸類股續演跌深反彈行情，日本航空(Japan Airlines)與西日本旅客鐵道 (West Japan Railway)分別上漲1.48％與0.71％。

證券類股表現搶眼，因受業績佳激勵，野村控股（Nomura Holdings）上漲4.09％，大和證券集團(Daiwa Securities Group)也漲2.03％。

同時，在川崎汽船（Kawasaki Kisen）上修獲利前景後，航運族群上漲2.96％，川崎運輸上漲4.39％，日本郵船（Nippon Yusen）上漲4.3％。

(時報資訊)