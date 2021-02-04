在美國發布重要就業數據前，投資人對美國經濟前景的悲觀情緒消退，周四美元兌歐元與日圓小漲，持續朝著逾兩個多月高點邁進。

周四盤中，英鎊兌美元走跌，但英鎊兌歐元則逼近8個月高點，稍後英國央行將在政策會議後發布負利率可行性的調查結果。

新冠疫苗持續擴大接種、美國總統拜登將推出更多財政激勵措施，以及經濟數據持續改善，迫使部分看空的投資人放棄其空頭部位，為美元帶來提振。

惟隨著美國即將公布非農就業報告，美元將在周五面臨另一個考驗，這項數據將確認這個全球最大經濟體去年底是否已擺脫了增長放緩的困境。

IG Securities資深外匯策略師Junichi Ishikawa表示，美元反彈是由債息回升與通膨預期升高所驅動，這正在為美元帶來支撐，現在美元兌歐元的上漲空間擴大，因為歐元區似乎落後美國的經濟增長步伐。

目前美元報1.2015美元兌一歐元，逼近9周高點。

英鎊繼前一日下跌0.2%後，周四進一步跌至1.3601美元。

英鎊兌歐元報88.30便士兌一歐元，接近去年5月來新高。

美元報105.13日圓，接近去年11月中旬以來新高。

美元指數漲0.2%，報91.269，距離去年12月初以來高點不遠。

周五公布的數據料將顯示美國1月新增5萬個就業，與去年12月因疫情再度升高削弱經濟活動而流失14萬個就業相比，呈現溫和復甦。

英國央行周四會後料將宣布維持利率與量化寬鬆政策不變，但由於投資人正在評估負利率的可能性，英鎊的走勢將受到密切關注。

至於加密貨幣市場，在以大幣期貨下周於芝加哥商業交易所上市前，以太幣升至1,698美元，創下歷史新高。比特幣則持穩於37,970美元。

(時報資訊)