聯詠(3034)今(4)日舉辦法人說明會，去年因新冠疫情帶動的居家辦公、遠距教學，使得筆電及PC螢幕等需求大好，聯詠去年每股大賺19.42元，直逼兩個股本，也創下歷史新高。

聯詠去年第四季營收為224.53億元，季增加2.05%、年增加35.87%，單季淨利為36.44億元、季增加7.02%、年增加102.22%，累計單季每股獲利為5.99元，單季毛利率為38.03%，季增加3.58個百分點、年增加5.78個百分點。

副董事長王守仁表示，第四季營收創下歷史新高，淨利也是創下新高，主要是IP產品需求持續，手機產品也是出貨旺季，單季毛利率38.03%，季增加3.58個百分點，則是因為產品組合以及部分產品得調漲。

聯詠2020年全年合併營收799.56億元、年成長24.2%，改寫歷史新高水準，全年淨利為118.17億元、年增加14.78%，全年每股獲利為19.42元，直逼兩個股本的實力，也創下歷史新高。

另外，聯詠去年第四季支出增加，主要是因為光罩費用以及研發支出。

(時報資訊)