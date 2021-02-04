一名女網友日前驚訝地發現工作的辦公大樓，女廁內出現偷拍狼，所幸警察及時趕到逮住人；她說偷拍狼看似相當年輕、約莫18歲，身高甚至超過190公分，同事也說「長相斯文、人模人樣」，不料此番形容卻引來網友的歪樓留言「長這麼高浪費了」、「長的高不是用來偷拍的」。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她工作的辦公大樓，女廁內日前被發現有名偷拍狼，當場被警方逮住；她原本以為偷拍狼只會出現在百貨、賣場等出入較複雜的地方，「原來上班的辦公大樓，也不安全啊」，她說平時樓下大門只有警衛1人，而大樓進出都需要戴口罩，很難分清楚身分，對於有偷拍狼仍感到驚訝。

一名女網友說偷拍狼似相當年輕、約莫才18歲，身高甚至超過190公分，同事也說「長相斯文、人模人樣」，不料卻引來網友的歪樓留言。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

不過接下來該女網友的內文卻引起網友們的歪樓留言，女網友說，被警察逮住的偷拍狼看起來相當年輕，據警察說已經滿18歲了，對方與警察並肩走時，警察身高約190公分，對方甚至還比警察高，甚至有其他同事說「長的很斯文，又人模人樣的，怎麼都看不出來會做這種事」，她則無奈地說「壞人應該不會在臉上寫我是壞人吧」。

許多網友歪樓留言說「把長處用到了錯的地方」、「歪樓：可以加入男籃」、「警察有190 Cm，他比警察還高，長這麼高浪費了」、「長的高不是用來偷拍的欸」。不過內湖分局西湖派出所所長陳毅樺在貼文底下說，員警當下逮到人後，已再次仔細詳查並檢視手機，均未發現違法事證或陳述影像，後續依性騷擾防治法進行調查。

(中時新聞網)