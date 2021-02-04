春節期間民眾大舉出遊，桃園市八德警分局宣導替代道路，八德警方指出，為避免民眾不易進入高速公路，可藉由平面道路替代。

如9日至12日，國道2號大湳交流道：可由八德區福德一路→左轉和平路→長安街→右轉興豐路→左轉介壽路（台4線）→右轉員林路（台3線、大溪、龍潭、觀音等交流道）南下。

若是15至16日，北上經大湳交流道，可由八德區福德一路→和平路→長安街→左轉八德區興豐路→接新北市鶯歌區八德路→三鶯交流道→接國道3號北上。

或者八德區福德一路→右轉新北市鶯歌區鶯桃路→接三鶯交流道（國道3號）北上。

另因14至15日13至18時，國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道實施高乘載管制，規畫往北替代路線如下：

1、大溪交流道永昌路→右轉仁和路（112線）左轉埔頂路→右 轉公園路→左轉介壽路→右轉八德區興豐路（114線）→直行接新北市鶯歌區八德路至三鶯交流道北上。

2、或八德區興豐路左轉大興路（或長安街）→右轉和平路→右轉福德一路→接國道2號→至國道1、3號繼續北上。

警方提醒，因近期捷運工程陸續在施工，以致介壽路段較為壅塞，由於該路段鄰近各大賣場如廣豐新天地、大潤發，請民眾遵守交通規則，並配合交通疏導人員指揮，工程施工路段切勿違規左轉，以免造成後方車輛回堵。

(中時 )