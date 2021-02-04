先前頭戴牛角裝扮一炮而紅的川粉「牛角哥」，同時也是知名陰謀論團體「QAnon」成員錢斯利（Jacob Anthony Chansley），傳出入獄後以個人信仰為由，拒絕吃非有機食物導致多日未進食，甚至在9日內暴瘦9公斤，讓華府地區聯邦法官准許紐約監獄特別替他準備有機食物。

As in Defendant, JACOB ANTHONY CHANSLEY, also known as "Jacob Angeli,". pic.twitter.com/b2QcPrMHxW — Ed Barroni (@BarroniBaloney) January 30, 2021

據《每日郵報》報導，錢斯利的辯護律師向法院提出請求，由於食用非有機食物違反了錢斯利的信仰，導致他已超過一周未進食，生理狀況極度虛弱，呼籲法院立即釋放他的當事人。

報導指出，錢斯利在1月6日闖國會之後，過3日即在鳳凰城遭捕，此後他開始在亞利桑那州內的監獄進行長達4日的絕食，直到當地法官基於尊重他個人信仰，下令獄方提供有機食物後才開始進食。不過當錢斯利轉到華府特區的監獄拘留後，獄方拒絕提供他有機食物，認為表示錢斯利無法證實他的信仰必須非食用有機食物不可，而獄方人員也找不到宗教上的緣由，要求他必須僅能食用有機食物。

對此，錢斯利的辯護律師稱，當事人的信仰系統中，包含非自然的化學人工添加物等「非有機食物」將是對身體造成入侵，一旦吃下去會造成重病；而在向華府特區獄方的請求中，錢斯利也聲稱他嚴格遵守只吃有機食品的規定已長達8年，希望能食用有機食物製成的罐頭食品或者湯品，自稱從1月25轉移至華府以來就從未進食了。

對於辯護律師的請求，華府特區法官予以否決，但基於「飢餓、死亡與違背個人信仰之間的選擇」，仍同意提供錢斯利有機食物。

另外，錢斯利一度期盼獲得前總統川普的特赦，但隨著川普卸任後，他的希望也破滅了；辯護律師1月下旬曾向媒體表示，「錢斯利是被川普欺騙才闖國會，他本人已非常後悔」。

(中時新聞網)