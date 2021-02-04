先前頭戴牛角裝扮一炮而紅的川粉「牛角哥」，同時也是知名陰謀論團體「QAnon」成員錢斯利（Jacob Anthony Chansley），傳出入獄後以個人信仰為由，拒絕吃非有機食物導致多日未進食，甚至在9日內暴瘦9公斤，讓華府地區聯邦法官准許紐約監獄特別替他準備有機食物。
據《每日郵報》報導，錢斯利的辯護律師向法院提出請求，由於食用非有機食物違反了錢斯利的信仰，導致他已超過一周未進食，生理狀況極度虛弱，呼籲法院立即釋放他的當事人。
報導指出，錢斯利在1月6日闖國會之後，過3日即在鳳凰城遭捕，此後他開始在亞利桑那州內的監獄進行長達4日的絕食，直到當地法官基於尊重他個人信仰，下令獄方提供有機食物後才開始進食。不過當錢斯利轉到華府特區的監獄拘留後，獄方拒絕提供他有機食物，認為表示錢斯利無法證實他的信仰必須非食用有機食物不可，而獄方人員也找不到宗教上的緣由，要求他必須僅能食用有機食物。
對此，錢斯利的辯護律師稱，當事人的信仰系統中，包含非自然的化學人工添加物等「非有機食物」將是對身體造成入侵，一旦吃下去會造成重病；而在向華府特區獄方的請求中，錢斯利也聲稱他嚴格遵守只吃有機食品的規定已長達8年，希望能食用有機食物製成的罐頭食品或者湯品，自稱從1月25轉移至華府以來就從未進食了。
對於辯護律師的請求，華府特區法官予以否決，但基於「飢餓、死亡與違背個人信仰之間的選擇」，仍同意提供錢斯利有機食物。
另外，錢斯利一度期盼獲得前總統川普的特赦，但隨著川普卸任後，他的希望也破滅了；辯護律師1月下旬曾向媒體表示，「錢斯利是被川普欺騙才闖國會，他本人已非常後悔」。
文章來源：Judge grants 'QAnon Shaman' Capitol rioter's request to be served organic food in DC jail after his lawyer claimed he hadn't eaten in nine days and had lost 20 pounds
(中時新聞網)
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