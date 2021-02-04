民進黨前桃園市議員王浩宇遭罷免後，下一步動向引發關注。昨（3）日他在臉書談「性專區」，強調合法管理真的很重要，而這是他當議員時的主張，未來也會是台灣社會重要的課題。網友看了後標註同樣關注此議題的「金色力量」黨主席童仲彥，表示「有人要入黨囉」，童仲彥則回，「要先學會唱黨歌」。

王浩宇在臉書表示，其實公園裡的阿伯都知道每座城市的性專區在哪裡，要去哪裡找全套、半套，性工作者就隱藏在看不見的角落，但灣人很鄉愿，只要看不見就沒關係，卻忘記缺乏依法管理的合法性專區，不但對性工作者產生很大的健康風險，也造成這個社會的更大風險。

研究發現，當弱勢者無法合法滿足性需求，性犯罪的發生率反而會提升，王浩宇強調，合法管理真的很重要，剩下的問題，就是哪個首長願意承擔責任了。

王浩宇談性專區合法的重要性，網友標註童仲彥表示，「有人要入黨囉」。（圖／摘自王浩宇臉書）

對此，網友馬上標註「台灣阿童」童仲彥說，「有人要入黨囉」。童仲彥回覆，跟王浩宇本來就認識，誇他是一個熱情又很有才華的年輕人，當然歡迎入黨，但前提是要先學會唱黨歌，而他也透露，接下來會有不斷的學術論述，現在修博士就是在研究這，「會認真到讓大家無法想像」。

其他網友則表示，早該有合法紅燈區了，並認同合法管理的重要性，既可以減低病源、社會亂象，還可以增加政府稅收。另有人指出，「這種議題碰了沒有票」，且太容易被政敵攻擊，正常來說都不會提出。不過，有人則批王浩宇都被罷免掉了才來講，根本是狗吠火車。

(中時新聞網)