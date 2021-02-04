台北市長柯文哲日前爆料有人向他兜售新冠肺炎疫苗，因為柯未透露來源，遭外界批評是故弄玄虛、炒聲量。柯4日強調，他不需要炒聲量，我們都知道困難所在，國際上還算是孤兒，不需要抹黑別人轉移話題，他也認為美國打完疫苗，差不多6月前後疫苗就會到台灣來。

柯文哲今午出席悠遊付活動前，面對外界批評聲浪，他指出，作為醫生又是地方首長，每天都會遇到很多相關訊息，但他都很清楚講說疫苗都是由中央統一處理，所以有來問他都說去找中央處理這樣就好了，何必關心疫苗來源。

柯文哲表示，他不需要炒聲量，晚上call-in節目也不需要轉移什麼，台灣目前沒有疫苗，我們都知道困難所在，國際上還算是孤兒，我們也沒有去講什麼，所以也不需要去抹黑別人來轉移話題，這沒有必要。

衛福部長陳時中稱6月會進口疫苗，柯文哲認為，有可能吧，反正美國打完了，疫苗就會到台灣來，時間大概差不多6月前後，中央若有計畫要打多少，北市都會開始準備，所以早點跟北市講也比較好準備，因為到時候打疫苗還是要地方政府處理，不可能中央下來打疫苗。

至於大陸疫苗是否為唯一解方，柯文哲說，大陸也是自己人先打，大陸人口更多有14億，「我看差不多啦，反正美國打完了就輪到我們了。」

(中時 )