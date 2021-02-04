「人生最可怕的不是那些天才比你更努力，而是發現連你D槽裡的AV女優都比你更努力」！一名資深媒體人日前在臉書上寫下這段句子，原來，他有位任職於補教界的朋友發文稱，學生沉迷於成人片，為了幫助朋友激勵學生，他就搜尋了知名AV女優「深田詠美」的勵志奮鬥故事，證明要成為一線AV女優並不容易，盼青少年「勤能補拙」。

一線AV女優深田詠美。（圖／翻攝自@FUKADA0318推特）

資深媒體人彭振宣3日在臉書貼出「深田詠美的人生奮鬥史」，這位女優在近2年竄紅，推特有200萬人追蹤。據彭振宣在網路上搜集到的資料顯示，原來深田國中時覺得自己很胖，還曾在受訪時表示，那段時間是她的「黑暗的人生」，連身邊唯一的男性友人圈，對她的印象「不是胖、就是醜」。

深受打擊的深田詠美於是下定決心，靠著奶奶煮的味噌湯，搭配蔬菜等飲食控制瘦了20公斤後，加入地下偶像團體「B少女戰士Go－Fight－Girl」。

一線AV女優深田詠美。（圖／翻攝自@FUKADA0318推特）

當時，她想藉由外在環境改變自己悲觀、消極的個性，未料這個團體並不紅，加上一周還要舉行3至5次的公演，這讓深田詠美的體力無法負荷，她在3個月後退團，取名為「天海心」加入AV女優，但在這一行也不是靠脫就成名，天海心因為樣貌普普，一年拍了30部片卻沒有一部是紅的，最後慘被SOD釋出。

一線AV女優深田詠美。（圖／翻攝自@FUKADA0318推特）

據彭振宣表示，不過天海心並未就此放棄，她帶著僅有的313萬日幣，前往南韓進行變臉大改造，休息整整一年後，2018年11月又改名為「深田詠美」出道。彭振宣指出，「深田詠美」在2018年底才算正式出道，到2021年初，已經累積將近500部作品，「2年合計也才700多天，平均下來她每2天就拍一部，根本是超強工作狂」！

在拍片之餘，深田詠美還積極經營推特和粉絲熱烈互動，推特追蹤數高達200萬人，可以說這位女優是「靠毅力徹底翻轉自己的人生」；彭振宣還補充，「深田詠美今年才23歲」，她只花7年左右，就靠著「勤能補拙」完成這場絕地反攻，他最後直呼，「人生最可怕的不是那些天才比自己努力，而是發現連你D槽裡的AV女優都比你更努力」。

(圖／翻攝自彭振宣臉書）

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(中時新聞網)