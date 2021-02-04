立春過後，農曆新年即將到來，許多人都渴望新的一年能揮別疫情陰霾，迎接好運勢，《搜狐網》命理專欄就點名有4星座大難已過，春節前後不僅桃花旺盛，還受到財神眷顧，發大財行大運。

生肖雞：

屬雞的人個性擇善固執，做事情不達目的絕不罷休，因此只要他們鎖定目標，就會拚命奮鬥直到成功，努力的果實也會轉換成更多財富。感情方面，他們很怕重蹈過去失敗戀情的經驗，即使有合適的對象出現，也只會閃躲，很難有新戀情展開，不過下個月開始，屬雞者的桃花旺盛，面對新歡也會變得積極主動，可望一舉收穫真愛。

生肖虎：

屬虎的人性格穩健，毅力堅強，尤其在職場上，訂立目標就會堅持不懈的去完成，即便壓力再大，也不輕言放棄。2月時，屬虎者的工作能力總算遇上伯樂欣賞，事業突飛猛進，贏得讚譽和掌聲。

生肖龍：

屬龍的人面對愛情，不會刻意隱藏，總是洋溢著幸福的光芒，戀人也能感受到自己滿滿的愛意，即便兩人最後仍走上分手一途，屬龍者對於舊情依舊特別看重。近期內，舊愛將再次出現，屬龍者切記把握機會，用真心打動對方，兩人將會重新牽手走向幸福。

生肖牛：

屬牛的人做事踏實，總是一步一腳印，腳踏實地的努力，因此工作表現十分出色，總能得到長官器重，連帶容易取得更好的工作機會，對他們來說，升職和加薪都不是問題，加上有貴人相助，可謂吉星高照，好運不斷。

(中時新聞網)