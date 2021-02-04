中華電總經理：中華電5G用戶年底拼200萬 15:502021/02/04 工商 林淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華電(2412)4日舉辦法說會，針對法人提問5G用戶目標，總經理郭水義表示，中華電信2020年底5G用戶累計將達200萬用戶，換言之，今年一年之內 ，中華電至少將新增140萬左右5G用戶。 中華電信行動通信分公司總經理簡志誠日前表示，截至目前中華電信5G用戶數已超過60萬。中華電信日前提出六月達到百萬5G用戶目標將提前達陣，4日進一步樂觀預估全年累計達200萬。 至於5G基地台建設，仍以年底拼1萬用戶為目標。 南電 產能滿檔1月營收攀峰 深耕台灣綠電 辰亞競標 彰濱50、51地號土地 (工商 ) #中華電 #中華電信 #總經理 #目標 #5G 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》Q1營收樂觀 台積電力爭上游 10:342021/02/04 財經 橫跨食醫住行 中保科用戶數突破50萬 15:372021/02/04 財經 台資回流 股市上喊2萬點 04:102021/02/04 財經焦點 晶技 元月業績創新高 Q1拚史上最旺 04:102021/02/04 產業．科技 華碩砸15億 買振樺電旗下瑞傳科技3成股權 15:312021/02/04 財經 中華精測去年營收、獲利齊攀峰 04:102021/02/04 證券．權證 《電腦設備》華碩結盟振樺電旗下瑞傳 合攻AIoT商機 15:572021/02/04 財經 《通信網路》亞太電聯手北市府 打造5G專網智慧醫療場域 15:572021/02/04 財經 《熱門族群》ABF載板三雄兩樣情 景碩、南電強彈 13:582021/02/04 財經 台灣5G網速超車 全球第3 04:102021/02/04 財經焦點 權證星光大道－群益金鼎證券 台積 雙喜臨門展望佳 04:102021/02/04 證券．權證 財經熱門新聞 澳龍蝦無法銷陸 意外讓一處漁民從谷底翻身 - 財經 驚 一票空貨櫃急衝大陸 未來民眾將愈吃愈貴？ - 財經 散戶230元不敢買、600元衝去買 存股達人：我沒買台積電3大理由 - 財經 被7％配息沖昏 散戶搶爆00882 內行人1句警告 - 財經 友達法說會 宣布啟動雙軸轉型 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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