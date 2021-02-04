中華電(2412)4日舉辦法說會，針對法人提問5G用戶目標，總經理郭水義表示，中華電信2020年底5G用戶累計將達200萬用戶，換言之，今年一年之內 ，中華電至少將新增140萬左右5G用戶。

中華電信行動通信分公司總經理簡志誠日前表示，截至目前中華電信5G用戶數已超過60萬。中華電信日前提出六月達到百萬5G用戶目標將提前達陣，4日進一步樂觀預估全年累計達200萬。

至於5G基地台建設，仍以年底拼1萬用戶為目標。

(工商 )