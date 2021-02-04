搶國旅商機，台北天成大飯店結合交通、美食與歷史文化自即日起至6月30日推出「鐵道樂 遊台北」一泊二食住房專案，兩人成行週日至週五入住精緻雙人房或精緻雙床房一泊二食2,888元起，免一成服務費，週六及連續假日入住每房加300元起，內容包括飯店早餐翠庭中餐廳精心設計港式點心套餐，專案加贈好禮：鐵道博物館門票（依房型預訂人數提供）與入住禮：天成文旅代言人比比家族紙牌乙個與台北天成飯店代言人嗚比胸章乙個（每房贈乙份），搭配台北加碼GO補助專案每房每晚再折1,000元。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，位於五鐵共構的台北天成大飯店，本次推出結合歷史文化與飯店餐飲的一泊二食專案，適合計畫到台北小旅行的旅客，搭配周邊鐵道博物館的漫步行，體驗北車文化，還有多項好禮，倘若搭配台北加碼GO補助專案，每人千元不到，預估專案可帶動業績提升1-2成左右。

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