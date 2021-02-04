台美首場供應鏈產業合作會議即將在5日上午召開、預計30多家台美半導體業者參與，外界預測議題都相繞著車用晶片打轉，經濟部長王美花4日表示，車用晶片供需失調的問題，確實是疫情造成的影響，現在這市況都不是大家樂見的，但這次會議是針對整個半導體產業發展而談，並非單一針對車用晶片。

外傳會跟美方談論「晶片換疫苗」，王美花下午在部務會議前接受媒體採訪時強調，疫苗是一種採購行為，台灣這邊是由指揮中心採購，而我們晶片廠商是供應車用晶片也是一種商業行為，「這是兩種完全不同的商業行為，晶片換疫苗這樣的說法，在我們民主國家、自由經濟國家，是非常不精確的意見」。

王美花表示，車用晶片因為疫情造成供需失調，當時市場進入比較大的波動而減單，後來因為市況改變，也不是大家樂見變成這情況。她說，車用晶片對我們半導體來說，雖然不是最大的客戶，但也是製造商長期穩定的客戶，所以當客戶有困難，其實我們廠商也會願意去解決。

至於為什麼會驚動到多個國家以政府姿態請求台灣政府協助，王美花解釋，缺乏車用晶片，會讓汽車製造廠沒有辦法繼續整車製造，甚至讓車廠關廠停工、歇業，甚至進一步影響到勞工失業問題，「一個晶片影響很大的產業、甚至影響全球經濟」，主要是一個後座影響很大的問題。

王美花說，最近我們政府收到幾個國家政府的請求要幫忙解決這個問題，事實上製造商也都收到客戶的請求，希望能克服這問題，所以我們也跟業界討論，看看這問題有沒有比較好一點的解決方式，「外界認為我們好像要強迫廠商要優先提供給車廠、然後違反商業機制等，都是不正確的說法」，我們在跟業界開會討論的過程中，大家都很清楚緊急車用晶片對經濟造成的重大影響，所以廠商會在他們既有的商業合約機制下，來維繫、增加他們的產能，克服問題。

「政府不可能干預民間商業合約，不可能強迫！」王美花說，這是一個商業行為，政府沒有那樣的能力，但這事件凸顯台灣是一個重要的角色，可以怎麼樣做好台灣的角色，甚至進一步協助別的國家，「這才是我們（經濟部）的出發點」。

(工商 )