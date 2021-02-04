北市一名具有前科的鬼父，從女兒艾艾（化名）13歲開始就對她伸狼爪猥褻、性侵，時間長達4年，艾艾因為擔心爸爸又被抓去關，一度隱忍不說，直到去年受不了才向老師求救，士林地院法官算出鬼父4年來共侵犯女兒90次，將他重判289年，應執行16年，再送他進去吃牢飯。

據「ETtoday新聞雲」報導，鬼父在艾艾13歲就讀國一那年出獄，卻是艾艾惡夢的開始，當時芸芸與爸爸同住睡同床，2016年6月12日到2017年5月間，被爸爸用生殖器磨蹭，猥褻3次得逞，2017年5月某日，以陰莖碰觸艾艾陰部，因為艾艾表示疼痛，改用手性交未遂1次，14歲之前都被鬼父以手性侵，直到滿14歲為止，鬼父見女兒不敢聲張，變本加厲以性器交合方式性侵，累計陸續侵犯得逞90次。

艾艾偵訊時稱，因為怕爸爸再被抓去關，才不敢跟人說，而且爸爸的力氣很大，無法反抗還被摀住嘴巴，有次爸爸發現好像快忍不住要說出來，竟沒裝可憐告訴她「這件事情講出來我又要被抓去關」，艾艾心裡也不希望爸爸再被抓去關。

法官認為鬼父未能善盡妥慎照護之責，竟無視女兒年紀尚小、性自主權發展未成熟，竟長期將女兒當做發洩性慾的對象，違悖人倫惡行，法理所不容，經計算，鬼父犯對未滿十四歲之女子為猥褻罪，共3罪，均累犯，各處有期徒刑2年。又犯對未滿十四歲之女子為性交未遂罪，累犯，處有期徒刑2年6月。又犯對未滿十四歲之女子為性交罪，共2罪，均累犯，各處有期徒刑4年。又犯對十四歲以上未滿十六歲女子為性交罪，共70罪，均累犯，各處有期徒刑3年6月；又成年人故意對少年犯對受自己監督、照護之人利用權勢性交罪，共15罪，均累犯，各處有期徒刑2年。又犯拍攝少年為猥褻行為之電子訊號罪，累犯，處有期徒刑1年4月。扣案之白紫色按摩棒壹枝、黑色HTC 手機壹支均沒收。重判他徒刑289年10月，合併應執行16年。

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(中時新聞網)