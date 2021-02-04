新冠肺炎持續延燒，世界各國紛紛搶購首批新冠疫苗，但根據華盛頓郵報報導，有3個國家不願意用敵國的疫苗，其中直接點名台灣不用陸製疫苗，針對該報導的真實姓，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（4日）表示，形容詞的地方有些可以討論，但「基本上是實在的」。

根據《華盛頓郵報》報導，全球新冠疫情持續延燒，各國都在搶購疫苗，但有3個國家卻選擇不夠買敵國的疫苗，其中包括烏克蘭政府禁用俄羅斯疫苗、伊朗不願意用美國和英國製造的疫苗，而台灣不開放大陸疫苗。

而報導中也提到，做了此項決定之後，台灣的狀況相較於烏克蘭及伊朗好一些，因為台灣的疫情控制得宜，且台灣已經購入了大約1500萬劑的疫苗，其中1000萬劑來自於英國製藥公司阿斯特捷利康（AstraZeneca）、500萬劑來自Covax計劃。

該報導曝光後，引發媒體懷疑其真實性，對此，陳時中今則在記者會上表示：「形容詞的地方有些可以討論，但基本上是實在的。」間接承認華盛頓郵報所說的內容。

而COVAX今天公布第一波疫苗配送名單，台灣究竟可以拿到多少劑、何時會到手，是許多人相當關心的議題，陳時中也再度強調，台灣與其訂有合約在，有答案就會跟你講，確定就會報告，但可以確定他們已經開始行動了。

(中時新聞網)