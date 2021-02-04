電腦品牌大廠華碩(2357)與工業電腦廠振樺電(8114)今（4）日召開重訊記者會，宣布華碩將與振樺電旗下瑞傳進行深度策略結盟，共同打造工業物聯研製中心，加速實現智聯網（AIoT）產業進化及應用升級。雙方預計本季完成交易，合作綜效可望在明年顯現。

華碩預計斥資15億元取得瑞傳30％股權，並提名AIoT事業群共同總經理許祐嘉、張權德加入瑞傳董事會，並參與經營管理，協助瑞傳團隊及振樺電全球運籌中心開展AIoT事業。並評估1年後再斥資8.25億元取得15％股權，長期規畫推動瑞傳再度IPO重返資本市場。

振樺電2017年以46億元收購瑞傳，成為振樺電旗下全資子公司。財務長顏佳怡表示，瑞傳併入振樺電後，每年營收均有雙位數成長，毛利率提升6個百分點，營運體質大幅提升。此次希望透過策略結盟華碩，加快瑞傳的營運成長發展。

華碩規畫透過策略結盟，將瑞傳工業物聯研製中心與關鍵客戶連結為基礎，整合產業設計服務與研發製造需求，提供快速開發、高彈性客製、優異品質及顯著成本優勢的解決方案，並合作開發驗證多元場域的新智慧解決方案，加速實現AIoT產業進化及應用升級。

振樺電尚未公布2020年財報，去年前三季歸屬母公司稅後淨利0.8億元、年減78.21％，其中瑞傳去年前三季稅後淨利1.72億元、年減48.75％。顏佳怡表示，雖然去年營運受到新冠肺炎疫情衝擊，但瑞傳受到的衝擊程度相對較輕。

(時報資訊)