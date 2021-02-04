受惠於美國裝修、建築工程訂單湧現，螺絲廠世豐(2065)今年首月營收達2.34億元，登歷史次高，年增率達91.8%，不畏全球航運運力吃緊雖使得部分訂單出貨持續遞延，加上台幣升值影響。

世豐表示，來自於美國地區客戶強勁訂單，由於居家辦公、教學生活型態改變，帶動美國民眾居家裝修消費比例增加，推升戶外及居家DIY修繕螺絲市場消費力道，再加上美國房市交易火熱，旗下建築工程客戶隨著新屋開工、住宅興建許可進度加速，堆疊世豐整體訂單持續保持強勁需求，皆係挹注整體單月營收已連續5個月站穩2億元水準，今年1月營收繳出歷史次高之成績。

展望2021年第一季，世豐維持審慎樂觀看法。隨著美國終端居家裝修消費需求熱絡，持續挹注美國螺絲品牌、建築裝修通路客戶下單力道延續良好動能，再加上，建築工程通路客戶訂單逐步回升下，看好第一季整體出貨表現仍有機會站穩高檔水準。

世豐也指出，近月整體螺絲產業外銷訂單受台幣升值、原物料供應短缺及上游盤元價格調漲，以及缺櫃、航運吃緊等影響，憑藉世豐耕耘全球螺絲產業已逾48年基礎，長年與上游盤元原料供應商、外包生產合作夥伴建立良好穩固業務合作，以及近年積極提升自動化生產、訂單出貨數位智能化管理、產品組合調整等，面對原物料供應、價格波動仍在可控範圍內。此外，世豐持續受美國地區客戶追加訂單需求，並已與客戶進行部分產品價格調漲，且觀察目前整體訂單出貨受缺櫃問題有較為緩和現象，有助於保持整體營運良好動能。

(時報資訊)