芬蘭電信設備商諾基亞(Nokia)周四公布2020年第四季優於預期的營收和獲利，新執行長Lundmark的重整策略獲得成果。

諾基亞表示，去年10~12月營收下滑5%，來到65.7億歐元(約78.9億美元)，優於分析師預測的營收64.2億歐元。第四季基本利益跌到每股0.14歐元，前一年同期則為0.15歐元，但優於預期的0.11歐元。

諾基亞2020年營收為219億歐元，預期2021年全年營收將下跌到206億至218億歐元之間。去年營業利益率為9.7%，今年則將在7%至10%之間。

Lundmark在去年八月接下執行長，當時在爭奪5G網路設備銷售之際，諾基亞仍落後於瑞典的愛立信和中國華為。

諾基亞股價在過去兩周經歷大漲和震盪，與Gamestop和其他科技公司一樣，諾基亞捲入散戶瘋狂購賣的對象，讓公司不得不發表聲明，指不清楚公司近期有任何未揭露的作為，會導致股價大漲。

諾基亞第四季淨營收為65.68億歐元，年減5%，毛利率39.2%，營業利益4.75億歐元，年減41%。

(時報資訊)