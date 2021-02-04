台灣究竟何時能取得新冠疫苗？由世界衛生組織（WHO）主導的「疫苗全球取得機制」（COVAX）公布首波配送名單。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直到今天的記者會上仍認為，COVAX將是台灣獲得疫苗的主要途徑，但根據《中時新聞網》掌握的官方文件，截至2月3日止，COVAX首波配送國家，名單中沒有台灣！

這份官方文件顯示，疫情嚴重的印尼、巴西等國，都拿到逾千萬劑疫苗；印度甚至高達9700多萬劑。鄰近台灣的菲律賓、南韓，分別取得數百萬劑；就連北韓，也有200萬劑。

陳時中直至今日，仍強調COVAX平台公開透明。（資料照）

「台灣在3個疫苗戰場（COVAX、商購、自產）都失敗了！」前立委郭正亮直言，若按照WHO的兩大分配原則：疫情嚴重程度、經濟發展程度，許多國家根本不應該拿到疫苗。

「越南人口9500萬、確診不到2000人，結果拿了488萬劑；摩納哥、卡達、新加坡這些有錢國家，也都有疫苗；加拿大人口不到4000萬，配到190萬劑。」郭正亮質疑，COVAX的標準是什麼？誰可以先打疫苗？看到數字後他認為很難服眾。

對於能取得多少疫苗，陳時中強調，COVAX是公開透明的平台，有多少數量給台灣，「他們最後會再通知我們。」

但郭正亮直言，陳時中毫無籌碼在手，怎麼跟人家談判，何時？數量？「衛福部根本沒能力處理，這種時候都是拉高到國安層級的規格，總統府、行政院不是全丟給阿中就好。」

郭正亮警告，一旦3月份世界各國陸續完成至少3成的疫苗接種率，萬一WHO搞一個「疫苗護照」，當全球啟動往來，唯獨疫情績優生台灣因打不到疫苗，被排除在經貿、旅遊之外，「請問該怎麼辦？」

他呼籲政府提高談判層級，由蔡英文總統親自出面，「德國、美國、日本不是要車用晶片嗎？拿疫苗來換啊！你沈榮津（行政院副院長）、王美花（經濟部長）不要談到最後，晶片給人家了，疫苗卻拿不到。」

加拿大超額取得近200萬劑疫苗。（翻攝COVAX官網）

印度、印尼等國疫情嚴重，拿到的疫苗數量驚人。（翻攝COVAX官網）

越南疫情相對和緩，竟也有近500萬劑疫苗可分配。（翻攝COVAX官網）

(中時新聞網)