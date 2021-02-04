呼應「防疫新生活」，全聯福利中心4日宣布，繼日前開賣繽紛花火與麻將系列過年應景口罩後，2月5日起將再開賣五款新口罩，有萌翻天的「Hello kitty兒童醫療口罩」、印有可愛乳牛演奏樂器的兒童立體醫療口罩，還有適合搭配服裝的三款大人彩色口罩等，每款口罩各門市販售數量有限，以現場實際貨量為準，售完為止。

此外，全聯電商平台PXGo!也將於2/6～2/8限定三天開賣，全聯表示，搭配黃金年貨日使用PX Pay儲值金支付，單日單卡每滿1,000元送800福利點，最高可享8％回饋，趁著回饋一次買起來，還可以分批取貨，遠端贈送給親朋好友。

全聯指出，此次開賣的「Hello kitty兒童醫療口罩」，每盒20片，共兩種顏色，分別為粉紅色與紫色，各10枚入，口罩上皆印有Hello kitty可愛圖案，售價279元。另一款兒童立體醫療口罩，每盒售價259元，共有20片，包含印有可愛乳牛演奏樂器圖案10片，以及10片印有氣球、禮物盒、煙火等歡慶氣氛感圖案。

至於其他三款大人彩色口罩，分別為黑色的SuSu長欣生技醫用口罩，每盒20片、售價159元；還有粉紅、粉橘、粉紫3種顏色混搭的長欣生技醫用口罩，和粉藍、粉綠、粉黃3種顏色混搭的長欣生技醫用口罩等，每盒30片、售價179元，特別的是耳帶與口罩都採同色系，讓民眾每天都能隨心情，戴上不同顏色的口罩。

(工商 )